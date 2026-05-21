中國足協公布65人懲處名單　丁勇等前中超俱樂部高管被終身｢禁足｣

據中國足協官網消息，繼2024年9月、2026年1月後，中國足協5月21日公布第三批行業處罰名單，此次處罰涉及65人，其中17人被給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰，48人被給予禁止從事任何與足球有關的活動五年或以下的處罰。



中國足協官網顯示，對經人民法院認定構成犯罪的丁勇、吳靜博等17名從業人員，給予終身禁止從事任何與足球有關的活動的處罰；對嚴重違反行業紀律的高寒、王波等48名從業人員，根據其行為性質、涉案金額、違規頻次、主觀惡性等因素，相應給予禁止從事任何與足球有關的活動五年或以下的處罰。

丁勇。（直播吧）

中國足協開出大罰單。（官網截圖）

據《新華社》報道，本次公布的被處罰對象多為原職業俱樂部管理人員。被給予終身「禁足」處罰的包括原深圳市足球俱樂部總經理丁勇、原內蒙古中優足球俱樂部總經理史耀勇、原梅州客家足球俱樂部總經理曹陽等。

受到「禁足」五年或以下處罰的包括原廣州恆大淘寶足球俱樂部總經理高寒、原廣州富力足球俱樂部副董事長黃盛華、原山東泰山足球俱樂部總經理孫華、原北京國安足球俱樂部總經理李明、原浙江綠城足球俱樂部總經理焦鳳波、原河南建業足球俱樂部總經理郭光琪等。

中國足協此前曾在2024年9月、2026年1月兩次公布行業處罰名單，共計有上百人被終身「禁足」，超過10家俱樂部被扣分並罰款。