習近平與吉爾吉斯總統會談　簽署友好條約強調高質量建中吉烏鐵路

國家主席習近平國事訪問吉爾吉斯。當地時間8月31日上午，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在比什凱克和諧宮為習近平舉行歡迎儀式，雙方檢閱儀仗隊，之後舉行會談。雙方強調將高質量建設中吉烏鐵路，擴大執法安全、綠色礦產及人工智能合作，共同反對霸權主義，並簽署《永久睦鄰友好合作條約》。



當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

習近平指出，近年來，中吉關係實現跨越式發展，切實助力兩國發展、惠及廣大民眾，也促進了地區和平、穩定、繁榮。中方願同吉方攜手並肩，加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，打造更多可感可及的務實合作成果，推動中吉命運共同體建設走深走實。

習近平強調，中方堅定支持吉爾吉斯斯坦維護國家主權、獨立和領土完整，支持吉方走符合自身國情的發展道路，願同吉方在涉及彼此核心利益的問題上繼續堅定相互支持。簽署中吉永久睦鄰友好合作條約，將為兩國世代友好、相互堅定支持提供重要法律基礎。

習近平指出，中吉雙方要深化兩國務實合作，落實好兩國政府間經貿合作規劃，豐富貿易品類，拓展數字貿易、跨境電商等新增長點；高質量建好中吉烏鐵路，實施口岸現代化改造；在可再生能源、資源循環利用等領域實施更多標志性項目，落實好綠色礦產合作文件，開展全產業鏈合作；共建好「一帶一路」聯合實驗室，加強人工智能等合作；進一步促進兩國人員往來，加強青年、媒體、旅遊、體育、醫療、地方等合作。

當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

習近平指出，中吉雙方要擴大執法安全合作，攜手打擊「三股勢力」、販毒及跨國犯罪。中方願同吉方在聯合國框架內進一步加強協作，共同踐行四大全球倡議，反對霸權主義和強權政治，堅持真正的多邊主義，維護國際公平正義，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

習近平又感謝扎帕羅夫就西藏的泥石流災害表達慰問，並指中方正全力做好國內外失聯人員搜救、受災群眾轉移安置、傷者救治及防範次生災害等工作，並已向尼泊爾提供緊急援助。

扎帕羅夫表示，吉爾吉斯堅定恪守一個中國原則，願在相互尊重、平等互利基礎上同中國深入發展睦鄰友好關係。吉方願同中方密切貿易投資、互聯互通、科技創新、能源、礦產、綠色經濟等領域合作，密切教育、衛生、文化、青年等領域交流，共同打擊「三股勢力」，維護地區安全。

會談後，雙方共同簽署《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關於高質量發展新時代全面戰略夥伴關系的聯合宣言》、《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國永久睦鄰友好合作條約》。訪問期間，雙方還簽署了科技、教育、人文、媒體等領域20餘份合作文件。