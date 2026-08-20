吉爾吉斯、越南公民享240小時過境免簽來華　便利旅遊商貿

中國國家移民管理局8月20日發佈公告，自2026年8月20日起，吉爾吉斯、越南公民可適用240小時過境免簽政策和海南30天入境免簽政策來華。至此，240小時過境免簽政策適用國家增至57國，海南30天入境免簽政策適用國家增至61國。



2026年7月26日，外國遊客在廣西桂林市龍勝各族自治縣龍脊梯田景區合影留念。（新華社）

吉爾吉斯、越南公民持普通護照和確定日期及行程的聯程客票，從中國過境前往第三國或地區，可從北京、上海等65個對外開放口岸免簽入境，並在規定區域內免簽停留不超過240小時。兩國公民持普通護照可由海南省對外開放口岸入境，在海南省行政區域內免簽停留不超過30天。

適用上述2項免簽政策停留期間可從事旅遊、商貿、訪問、探親等短期活動，工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動仍應在來華前辦妥簽證。

2026年5月20日，外國客商在一個進行作業演示的食品流水線設備前駐足觀看。（新華社）

國家移民局相關負責人介紹，對吉爾吉斯、越南公民實施2項免簽政策，是穩步推進高水平對外開放、推動構建周邊命運共同體的務實舉措，有利於進一步促進雙方互信合作，推動旅遊商貿、訪問投資更加便利高效。