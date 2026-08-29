俄總統助理：普京將赴上合峰會晤習近平　商討天然氣合作項目

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）8月28日表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將在8月31日至9月1日赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會，並會見中國國家主席習近平，重點磋商中俄天然氣合作及多項國際熱點議題。



烏沙科夫表示，中俄雙方將商討的核心議題為因價格分歧擱置多年的「西伯利亞力量2號」管道建設，該管道全長2600公里，規劃年輸氣量500億立方米，途經蒙古將俄羅斯北極氣田天然氣輸送至中國，此次會晤有望推動項目取得新進展。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（左）與到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在歡迎儀式上握手。（Reuters）

中方早前公布，習近平在8月30日至9月3日期間將出席在比什凱克（Bishkek）舉行的上合峰會，並對吉爾吉斯、埃及進行國事訪問。

除中俄元首會晤外，普京還將分別於土耳其、印度、伊朗三國領導人舉行會談。其中，俄土會談將聚焦烏克蘭局勢與黑海相關議題。