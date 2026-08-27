女子韓國遇害｜疑犯稱因｢結婚｣發生矛盾家屬反駁　傳曾性騷擾他人

韓國警方8月27日表示，已正式拘捕涉嫌殺害中國籍女研究生文文（化名）並肢解棄屍的30多歲中國籍鄭姓男疑犯。鄭某在接受警方調查時供述稱，受害者曾要求與其結婚，雙方因此發生矛盾，家屬反駁稱妹妹已買回程機票，只想聚焦案件本身，希望能重判鄭某。一名曾與鄭某打過交道的在韓中國留學生付同學則表示，疑犯曾騷擾過他的女友，還利用講師身份威脅他無法畢業。



社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

網傳疑犯照片。（紅星新聞）

疑犯稱受害人要求與他結婚 家屬怒斥：回程機票已定好

綜合內媒《紅星新聞》《瀟湘晨報》報道，鄭某聲稱，與文文是戀人關係，文文曾要求與他結婚，雙方因此發生矛盾，自己是在與文文爭吵後「一時衝動」將其殺害。

20日晚，鄭某曾換上女裝乘出租車前往東大邱站附近關閉被害人的手機。（新京報）

20日晚，鄭某曾換上女裝乘出租車前往東大邱站附近關閉被害人的手機。（新京報）

對這一說法，文文姐姐感到憤怒，駁斥稱「孩子父親患重病，孩子一直很孝順不可能離開家，而且回程的機票都已經訂好了，開什麼玩笑！」文文姐姐表示，妹妹已逝，死無對證，「他的言論邏輯根本不通，想和他結婚的話，為什麼我妹妹早已買好了回國的機票呢？」同時，她稱作為受害人家屬，自己只想聚焦案件本身，希望能重判鄭某。「無論什麼理由，都不能成為殺人的理由。」

中國女留學生韓國遭肢解棄屍。（江蘇新聞）

據報道，警方目前並未對鄭某的說法作出定論。警方認為，受害者已經死亡，無法直接核實其說法，鄭某也可能作出對自己有利的供述。目前警方正通過手機取證等方式，確認兩人的真實關係、矛盾發生經過以及鄭某供述的可信度，並進一步查明準確的作案動機。

韓國警方8月27日表示，已正式拘捕涉嫌殺害中國籍女研究生文文（化名）並肢解棄屍的30多歲中國籍鄭姓男疑犯。圖為疑犯照片。（網絡圖片）

疑犯被曝曾性騷擾女同學 還用講師身份威脅學生無法畢業

一名曾與鄭某打過交道的在韓中國留學生付同學稱，2023年，鄭某畢業答辯期間，曾與他追求同一個女生，在得知這名女生成為付同學的女友後，鄭某長期發送大量冒犯性信息，約飯被拒絕後，還出言貶低。畢業後，鄭某留校當講師。

據付同學公布的聊天記錄顯示，鄭某打聽其專業、學號等個人信息，利用講師身份，威脅他稱「我完全有能力讓教授不管你，甚至讓你延期畢業或者無法畢業。」隨後 ，付同學將相關情況反映給學校，學校出面雙方達成了和解，後續付同學和鄭某也無往來。

事發後，付同學從其他同學口中得知，鄭某不止一次表達過有能力讓學生無法畢業，「他認為這是開玩笑，但是同學們聽到也會有點忐忑。」很多同學聽到後，因遠在異國他鄉，也是敢怒不敢言。