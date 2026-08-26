中國女留學生韓國遇害｜好友爆疑犯曾熱心接送　家屬回應：要他死

一名在韓國留學的25歲中國女研究生文文（化名）自8月20日晚在大邱市失蹤，警方於25日晚發現其遺體及拘捕一名30多歲涉案男子，疑犯為受害人同校的講師，雙方互相認識。



死者生前好友稱，被拘捕的疑犯曾給他們授課一年，大部分人覺得他比較友善，經常會開車載學生、和大家一起吃飯。文文姐姐則在回應事件時，連發三句「要他死」。內媒引述律師觀點表示，在目前案發階段，直接把人引渡回國可能性比較低，但是未來中國司法機關仍然有權追究嫌疑人的刑事責任。



2026年8月25日，韓國大邱，圖為涉嫌殺害25歲中國留學生的鄭姓疑犯住所外一景，警方在他住所內發現受害者遺體。（截圖自@MBCNEWS11）

社交網站流傳尋找失蹤中國籍25歲女子（右）的帖文，旁邊為韓國前總統文在寅，他於卸任後在家鄉開設書店，並常在書店工作（社交網站）

疑犯為講師 家屬希望殺人償命

韓國警方8月26日表示，涉嫌殺害一名中國籍女研究生文文並肢解棄屍的30多歲中國籍男疑犯，經查明是遇害者就讀大學的講師。疑犯曾男扮女裝攜帶死者手機出行、關閉手機電源，甚至親自向警方謊報失蹤，企圖擾亂偵查。

韓聯社報道引述校方指，疑犯在第一學期某學系擔任主修課程講師，曾教授「復健治療學」與「神經解剖學」兩門科目，他原定在第二學期負責主講「人體解剖學」與「肌肉骨骼系統疾病及治療」兩門課程。報道還引述校方人員指出，疑犯與受害人均有中國籍，雙方互相認識。在一場有中國留學生參加的地方聚會上，有人發文稱：「鄭某一直與這名學生關係密切，且認識受害者」。

中國女留學生韓國遭肢解棄屍。（江蘇新聞）

中國女留學生韓國遭肢解棄屍。（江蘇新聞）

內媒《極目新聞》報道，得知疑犯身份後，文文的姐姐曾連發三句「要他死」以回應此事。

據《瀟湘晨報》報道，文文生前好友小雨（化名）稱自己近日完全睡不着，「突然告訴我們人沒了，接受不了。」被拘捕的疑犯曾給他們授課一年，小雨稱在異國他鄉碰到一個中國老師，大多數人都會覺得比較友善，「他也比較好說話，因為他有車，順路的話經常會開車帶上我們一起，吃飯的時候也會跟我們一起。」 不過小雨坦言，這個老師性格比較孤僻，「就是那種你不主動跟他說話，他就把你當陌生人的那種。」

能否引渡回中國受審？

據《荔枝新聞》引述律師觀點表示，目前，被害人家屬可以向公安機關或者外交機構反映引渡嫌疑人回國受審的請求，但是是否啟動引渡程序，屬於國家層面和司法機關外交決策。

在目前案發階段，直接把人引渡回國可能性比較低。但是未來中國司法機關仍然有權追究嫌疑人的刑事責任。據了解，韓國沒有通過立法徹底廢掉死刑，但近30年從未行刑，屬於事實上停止死刑的國家。