杜尚澤任人民日報社副總編輯 成為中國首個80後副部級官員
撰文：許祺安
出版：更新：
人民日報社官網「領導介紹」欄目近日更新顯示，杜尚澤已任人民日報社副總編輯兼政治文化部主任。這不僅是人民日報社高層名單中首次出現「80後」成員，44歲的杜尚澤也由此成為全國首位「80後」副部級官員。
長期擔任最高領導人重要活動的隨團記者
人民日報社官網「領導介紹」欄目顯示，1981年10月出生的杜尚澤，研究生學歷，曾任《人民日報》國際部記者，在人民日報社工作逾20年，先後在國內政治部、辦公廳、國際部工作。
公開信息顯示，自2012年習近平就任中共總書記以來，杜尚澤長期擔任最高領導人重要活動的隨團記者，負責第一線的重大時政報道。
她曾在2014年以「杜小杜」的筆名撰寫廣為傳播的《習奧瀛台夜話》一文，在文中以「習大大」稱呼習近平，披露習近平與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的私下互動。2019年她將習近平對外國政要脫口而出的「我將無我，不負人民」做成報道，後被視作習近平金句。
2020年，杜尚澤憑藉時政通訊《習近平：我將無我，不負人民》獲得第三十屆中國新聞獎一等獎。2024年，她作為主要作者的作品《人民的選擇——寫在習近平同志全票當選國家主席、中央軍委主席之際》再獲第三十四屆中國新聞獎一等獎。
2025年8月，杜尚澤升任人民日報社編委委員兼政治文化部主任、北京分社社長。時隔一年，她再次獲得晉升，出任人民日報社副總編輯。
前副社長胡果去向未明
據《聯合早報》，人民日報社此前最年輕的領導是1971年出生的女副社長胡果，胡果1992年大學畢業後加入人民日報社，曾任總編室副主任、天津分社社長、對外交流合作部主任、經濟社會部主任等職。
她在2023年9月升任人民日報社副社長，成為副部級高官，她也是《人民日報》時政評論「任仲平」的寫作小組成員。
但在今年6月，胡果和人民日報社編委委員、秘書長余繼軍被人民日報社官網撤下，兩人目前去向不明。