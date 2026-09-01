杜尚澤任人民日報社副總編輯　成為中國首個80後副部級官員

人民日報社官網「領導介紹」欄目近日更新顯示，杜尚澤已任人民日報社副總編輯兼政治文化部主任。這不僅是人民日報社高層名單中首次出現「80後」成員，44歲的杜尚澤也由此成為全國首位「80後」副部級官員。



2025年8月，杜尚澤升任人民日報社編委委員兼政治文化部主任、北京分社社長。（人民日報官社網）

長期擔任最高領導人重要活動的隨團記者

人民日報社官網「領導介紹」欄目顯示，1981年10月出生的杜尚澤，研究生學歷，曾任《人民日報》國際部記者，在人民日報社工作逾20年，先後在國內政治部、辦公廳、國際部工作。

公開信息顯示，自2012年習近平就任中共總書記以來，杜尚澤長期擔任最高領導人重要活動的隨團記者，負責第一線的重大時政報道。

她曾在2014年以「杜小杜」的筆名撰寫廣為傳播的《習奧瀛台夜話》一文，在文中以「習大大」稱呼習近平，披露習近平與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的私下互動。2019年她將習近平對外國政要脫口而出的「我將無我，不負人民」做成報道，後被視作習近平金句。

圖為2014年11月12日，美國總統奧巴馬和中國國家主席習近平於北京人民大會堂檢閱儀仗隊。（Getty Images）

2020年，杜尚澤憑藉時政通訊《習近平：我將無我，不負人民》獲得第三十屆中國新聞獎一等獎。2024年，她作為主要作者的作品《人民的選擇——寫在習近平同志全票當選國家主席、中央軍委主席之際》再獲第三十四屆中國新聞獎一等獎。

2025年8月，杜尚澤升任人民日報社編委委員兼政治文化部主任、北京分社社長。時隔一年，她再次獲得晉升，出任人民日報社副總編輯。

人民日報社官網「領導介紹」欄目近日更新顯示，杜尚澤已任人民日報社副總編輯兼政治文化部主任。（網絡圖片）

前副社長胡果去向未明

據《聯合早報》，人民日報社此前最年輕的領導是1971年出生的女副社長胡果，胡果1992年大學畢業後加入人民日報社，曾任總編室副主任、天津分社社長、對外交流合作部主任、經濟社會部主任等職。

今年6月，胡果和人民日報社編委委員、秘書長余繼軍被人民日報社官網撤下，兩人目前去向不明。（人民日報社官網）

她在2023年9月升任人民日報社副社長，成為副部級高官，她也是《人民日報》時政評論「任仲平」的寫作小組成員。

但在今年6月，胡果和人民日報社編委委員、秘書長余繼軍被人民日報社官網撤下，兩人目前去向不明。