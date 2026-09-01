智神星一號運載火箭首飛成功　中國再有民企解鎖可複用火箭入軌

9月1日，智神星一號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區升空，按程序將載荷送入預定軌道，首飛圓滿成功。這標誌着中國再有一家民營企業成功掌握中大型可重複使用運載火箭的發射入軌技術。



中國民營商業航天公司星河動力成功發射自建的中大型可重複使用液體運載火箭智神星一號。（央視新聞）

據央視新聞報道，智神星一號是由星河動力航天公司自主研發的中型液體運載火箭，為兩級構型，全長52米，芯級直徑3.35米，起飛質量約283噸，起飛推力350噸。該型火箭主要面向大型星座組網和大型衛星發射市場，運載能力可覆蓋當前低軌星座組網單次發射5-7噸的主流載荷需求，火箭一子級可垂直回收，設計重複使用次數不少於25次。

這是任務是智神星一號運載火箭的首次飛行。（新華社）

星河動力成立於2018年2月，是一家專注於商業航天領域的民營火箭公司，主要為國內外航天領域客戶提供航天發射服務，屬國內民營火箭頭部公司之一。今年3月，星河動力董事長劉百奇表示，公司發射訂單已經排至2028年。

2020年11月，星河動力自主研發的固體火箭穀神星一號火箭成功首飛，成為中國民營航天企業第二枚成功入軌的運載火箭。截至目前，星河動力已成功開展22次入軌發射，將總計89顆不同功能的商業衛星精確送入預定軌道。

星河動力是一家專注於商業航天領域的民營火箭公司。（星河動力公司）

今年以來，中國可重複使用運載火箭接連取得重大技術突破。7月10日，長征十號乙運載火箭在海南商業航天發射場發射升空，在海上回收平台成功實現網繫回收。8月19日，藍箭航天自主研發的朱雀三號運載火箭成功完成一級垂直回收，成為中國首款實現着陸腿方式回收的民營火箭。

網繫回收是一種新型箭地協同的火箭回收模式，可讓火箭不用靠「腿」站立，而是直接飛進一張大網裏。（新華社）

藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（微信公眾號＠我們的太空）

藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（微信公眾號＠我們的太空）

綜合《證券時報網》和《科創板日報》報道，中國擁有自建專屬發射工位的商業火箭企業有五家，分別為藍箭航天、天兵科技、中科宇航、中國商火與星河動力，成功實現中大型可重複使用運載火箭發射入軌的企業僅有藍箭航天與中科宇航兩家。如今智神星一號運載火箭首飛成功，令星河動力正式成為第三家擁有該項關鍵技術門坎的民營企業。

此次發射成功也為星河動力上市補足了核心條件。上海證券交易所此前明確規定，商業火箭企業「實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌」，是申請科創板上市的重要硬性標準之一。

2025年9月份，星河動力宣佈完成D輪融資，融資總額共計24億人民幣。2025年10月，據證監會官網顯示，星河動力已在北京證監局辦理輔導備案登記，正式啟動上市輔導進程，擬在北交所首次公開發行股票並上市，華泰聯合證券擔任輔導券商。