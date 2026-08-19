朱雀三號遙二火箭成功發射　中國首次實現火箭陸地回收｜有片

8月19日7時35分，藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。起飛約137秒，火箭一二級分離，7時43分許，一子級按預定程序成功軟着陸於甘肅省民勤縣朱雀三號着陸場坪。



這是中國首次實現入軌級運載火箭一子級着陸支腿方式回收，也是中國首次實現火箭陸地回收。朱雀三號由此成為中國首款成功入軌並實現陸地回收的運載火箭，同時也是中國首型成功回收的民營運載火箭。



藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（微信公眾號＠我們的太空）

藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。（微信公眾號＠我們的太空）

燒「天然氣」的不鏽鋼火箭

綜合央視新聞、科技、商業領域新媒體《晚點Late Post》朱雀三號由國家航天局批覆立項，是藍箭航天自主研製的新一代重複使用液氧甲烷運載火箭。

此次回收成功，意味着中國民營商業航天成功突破火箭回收技術。從2023年8月朱雀三號立項到成功回收，藍箭航天用了三年時間。

據悉，朱雀三號全箭長66.1米，起飛質量約570噸。箭體主結構採用不鏽鋼材料，一子級配備九台天鵲-12A液氧甲烷發動機。

此外，該火箭採用「液氧甲烷推進劑+不鏽鋼箭體+着陸腿垂直回收」技術路線，有別於此前長征十號乙的海上網系回收，為中國重複使用運載火箭探索出又一條可行路徑。

在經濟性方面，火箭一子級成本約佔全箭成本的70%，通過多次重複使用可有效攤薄單次發射成本。液氧甲烷推進劑具有成本低、易製取、燃燒更徹底等優勢，便於回收後快速維護。藍箭航天計劃盡快實施回收箭體的複用任務，加快構建「發射-回收-檢測-複用」閉環體系。

此前疑受長征七號改發射失利影響推遲發射

據此前報道，據《第一財經》，原定於8月11日早上約7時45分發射的民營火箭朱雀三號遙二，在長征七號改失利後傳出推遲消息。

8月10日晚上8時02分，中國在海南文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星。火箭點火升空約85秒後，在一級飛行階段出現異常並爆炸解體，衛星未能進入預定軌道。新華社當晚證實發射任務失利的消息，具體原因正在進一步分析排查。

長征七號改運載火箭。（中國航天科技集團有限公司）

朱雀三號副總設計師董鍇在被問及朱雀三號設計到發射的過程中，有什麼遺憾時表示，產品設計沒太多遺憾，首飛的結果是美中不足，唯獨遺憾的是首飛時間晚了點。

設計師：工程沒有彎道超車，只有少走彎路

朱雀三號副總設計師董鍇在接受《晚點LatePost》採訪時回顧了研發歷程。他第一次見到藍箭航天創始人張昌武時曾問：「藍箭要不要幹可回收火箭。」張昌武說自己一直都想做。當時朱雀二號首飛失敗，公司唯一被完整保留的項目就是可回收火箭。

原定於8月11日早上在酒泉衛星發射中心執行的藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭發射任務，據報已推遲。（藍箭航天官網）

董鍇告訴張昌武，試驗箭可能要5000萬元（人民幣，下同）。張昌武說：「5000萬元就能幹這麼大的事嗎？那沒問題，全力支持。」

2025年12月3日，朱雀三號遙一首飛成功入軌，但一子級在回收時發生異常燃燒。董鍇回憶：「看到一級火箭的中心發動機點火成功，緩緩降落。突然，一個火球着起來——火箭砸地上了。」

但他認為兩個核心任務一成，一敗，結果在預期之上。他更看重工程積累：「掌握足夠多信息時，成功就是水到渠成的。」

朱雀二號運載火箭為液氧甲烷火箭，是藍箭航天自主研製的一款新型雙低溫液體燃料運載火箭。（藍箭航天官網）

關於行業定位，董鍇以修仙小說作比：「如果獵鷹9是『化神』的大能，那朱雀三號現在頂多算個『結丹』期；等它能複用了，那才算到了『元嬰』。」

他亦認為「工程沒有彎道超車，只有少走彎路」。