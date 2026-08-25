火箭軍反腐持續　官方徵集違規採購問題

8月24日，軍隊採購網發佈《關於徵集火箭軍部隊違規採購問題的公告》，指為着力整治火箭軍採購領域問題，廣泛接受社會監督，現面向社會公開徵集違規採購問題有關信息。



火箭軍方隊。（香港01直播截圖）

軍隊采購網發佈的公告顯示，受理範圍為火箭軍部隊組織開展的物資服務、工程、副食品、藥品耗材等採購活動有關違規問題（含招標代理機構組織項目），包括但不限於需求編制、採購評審、合同履約、網上採購等。

參加火箭軍部隊採購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與項目相關人員，可撥打舉報電話010—66335967，相關佐證資料郵寄地址另行告知。

火箭軍某旅組織官兵在戰位重溫入黨誓詞。（新華社）

公告最後強調，反饋問題應當客觀真實、事實清楚、表述準確，舉報事項應附相關證據材料，且來源應當合法合規、真實有效，否則不予受理。受理截止時間2026年11月30日。

此前報道

自去年8月28日至9月1日，火箭軍連續發布180條公告，取消74名評標專家與116家供應商的資格，顯示出對採購環節錯誤的「零容忍」態度。

內媒《環球時報》報道指出，多數評標專家被認定「評審錯誤影響結果」，其中甚至有人因2016年的評審問題遭到追責，顯示火箭軍正逐一翻查舊案，倒查範圍最久可追溯至九年前的項目。

報道介紹，部分情節嚴重者被界定為「掮客」，即利用中介角色牟利，嚴重破壞採購秩序。這些人員被終身禁止參與軍隊項目評審，其名下企業亦被禁止投標，並不得代理其他公司參與軍購活動。

軍方人士強調，透過持續回溯檢視歷年採購紀錄並公開處置，彰顯整肅軍購紀律、維護採購公平的決心。外界普遍認為，這場清理不僅針對當下，更釋放出「倒查必嚴、違規必懲」的強烈信號。