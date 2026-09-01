中國女曼谷遭綁架途中跳車自救　泰警方查嫌犯手機揭多宗綁架影像

8月23日，一名29歲中國女子在泰國曼谷酒店外被4名泰國男子綁架，準備送往泰緬邊境的湄索縣。車輛駛經甘烹碧府一處警方檢查站時，女子趁機跳車自救。警方當晚抓獲2人，另外2人於次日落網。



其後警方在疑犯手機中發現多張疑似其他受害者被綁架的照片，案件或涉及人口販運，泰國國家警察副總長已親自跟進調查。



24日，警方追查到另外兩名在逃疑犯並緝拿歸案。（星暹日報）

嫌疑犯手機藏多名受害者被綁影像 疑似中國人

據《紅星新聞》，泰國警方進一步調查發現，疑犯手機內存有多張照片，顯示多名疑似中國人受害者雙手被捆綁、身體受控制。這些照片與本案獲救女子遭遇的情形相似，部分信息指向大城府（Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya）。

8月27日，泰國國家警察副總長塔差·比塔尼拉布上將親自前往甘烹碧府跟進案件進展，指示調查人員從多個方向展開深入偵查，包括人員招募、車輛提供、資金流向、通訊記錄及通往邊境的路線等。

受害人（左圖）奮力反抗並最終獲救；警方隨後逮捕本案的兩名在逃嫌疑人（右圖）。（中國報）

警方表示，目前尚未排除人口販運的可能性。8月26日，辦案警員表示下一步工作重點是調查幕後指使者及是否存在跨境接應網絡。

警方初步判斷，尚未落網的幕後參與者仍可能藏匿在泰國境內。由於相關信息涉及案件偵查及卷宗內容，警方暫未能透露更多細節。

「導遊」接載變綁架 女子跳車逃生

據此前報道，8月23日，該名中國女子在曼谷酒店外等候，一名自稱「導遊」的24歲泰國男子駕駛黑色轎車前來接載。

車輛駛離酒店不久，再有3名泰國男子上車，其中兩人坐在女子兩側將她夾在中間。女子察覺有異試圖反抗，隨即被搶走手機、以扎帶捆綁雙手及遭肘擊嘴部。

事發當天，女子坐上一輛黑色私家車。（新京報）

警方調查顯示，該女子此前在新加坡旅遊時結識一名中國女子，對方邀請她到泰國，聲稱有做生意或賺錢的機會，並主動承擔機票及住宿費用。

她抵達泰國後，由一個「三口之家」接機並送往北欖府附近住所，次日再由該名泰國男子接載。

8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，CCTV曝警方逮捕其中一名疑犯。（新京報）

8月23日深夜，車輛駛經甘烹碧府一處警方檢查站時，女子趁機大聲呼救。司機見狀加速衝卡逃離。警方隨即展開追捕，開槍擊破車輛輪胎。

車上4人棄車逃入樹林，其中2人當場被捕，另外2人一度逃脫。女子其後在路邊獲救，雙手仍被綁住，手肘受傷、手腕留有被扎帶捆綁的痕跡，獲救後送往甘烹碧府醫院治療。

8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，女子跳車成功自救。（中國報）