中國女子曼谷遭綁跳車自救　疑犯稱收2千｢接人｣　警查人口販賣鏈

8月23日，一名中國女子在泰國曼谷酒店外遭4名泰國男子綁架，準備送往湄索縣，女子跳車自救。據泰國警方通報，4名作案男子中的2人在案發當天被當場抓獲，另外2人於8月24日被抓獲。



據駕駛車輛的疑犯供述，他是受另一名疑犯以1萬泰銖（約2400港幣）僱用，從曼谷接人並送往湄索。警方認為此案的誘騙、控制和跨地區押送方式具有人口販運特徵，幕後指使者及是否存在跨境接應網絡有待深入調查。



8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，女子跳車成功自救。（中國報）

8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，CCTV曝警方逮捕其中一名疑犯。（新京報）

4疑犯24小時內落網 警方：檢查站遭衝卡後立即追捕

據內媒《紅星新聞》報道，受害者表示，她是受一名自稱在新加坡的中國人之約，到泰國旅遊。辦理此案的泰國警局人士透露，受害者的手肘有傷，手腕上留有被紮帶捆綁的痕跡。逃脫後，熱心民眾將其送往甘烹碧府醫院接受治療，目前傷情已得到處理。

事發當天，女子坐上一輛黑色私家車。（新京報）

據悉，本案從接到報案到4名疑犯全部落網，整個過程不到24小時。辦理此案的泰國警局人士還原了追捕過程。「當時嫌疑車輛在檢查站減速，受害人趁機呼救，執勤警察注意到異常。疑犯衝卡後，執勤警察立即追捕，並使用槍支進行攔截射擊，最終擊破車輛輪胎。疑犯棄車逃入樹林，兩人當場被抓獲，另外兩人一度逃脫。」

24日，警方追查到另外兩名在逃疑犯並緝拿歸案。（星暹日報）

據泰國警方通報，4名作案男子中的2人在案發當天被當場抓獲，另外2人於8月24日被抓獲。據駕駛車輛的疑犯供述，他是受另一名疑犯以1萬泰銖僱用，從曼谷接人並送往湄索。

警方認為此案具有人口販運特徵

本案除了已經落網的4名疑犯，還有司機供述的「車輛僱傭者」和受害人提供的「在新加坡的中國人」。據此前報道，該女子對警方稱，和她聯繫的人是居住在新加坡的中國人。雙方過去主要通過電話及網絡聯繫，從未見過面。

四名疑犯全部落網。（星暹日報）

目前，甘烹碧府警方已初步以「共同非法拘禁他人」和「共同傷害他人」等罪名對4名疑犯展開調查，疑犯目前均否認相關指控。警方認為此案的誘騙、控制和跨地區押送方式具有人口販運特徵，幕後指使者及是否存在跨境接應網絡有待深入調查。