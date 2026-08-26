中國女子曼谷遭綁架　機上結識｢朋友｣誤墮騙局　險被賣入緬甸園區

8月23日，一名29歲中國女子在泰國曼谷遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，期間女子遇上警方路障跳車自救。泰國警方即場拘捕兩人，另有兩人棄車逃跑。24日，泰國警方成功將另外兩名疑犯緝拿歸案，但四人均拒絕認罪，目前泰國法院已批准對四人還押候審。



警方初步分析，四名疑犯受僱於緬甸方面的犯罪集團，指令他們從曼谷接人並轉運至湄索邊境交接，意圖強迫受害人從事非法詐騙工作或勒索贖金。



另據泰媒報道，受害女子原計劃經泰國轉機前往新加坡，但在飛往泰國的航班上，認識了一名自稱在泰國有中國朋友的女子，受害女子放鬆警惕並聽該女子建議入住曼谷一家酒店，之後便發生綁架意外。



8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，CCTV曝警方逮捕其中一名疑犯。（新京報）

8月23日，一名中國女子在泰國被騙，遭4名泰國男子綁架準備送往達府湄索縣，女子跳車成功自救。（中國報）

據此前報道，23日這名中國女子抵達泰國後，以為是導遊到酒店接自己，遂坐上一輛黑色私家車，未料中途3名陌生男子上車，當時車上4男試圖綁架女子準備送往達府（Tak）湄索縣（Mae Sot），幸好中途出現警方檢查站，女子得以打開車門逃跑。警方當場拘捕2名男子，另外2人棄車逃跑。

據泰國《星暹日報》報道，受害女子原計劃經泰國轉機前往新加坡。在飛往泰國的航班上，受害人結識了一名自稱在泰國擁有中國朋友的女子，放鬆警惕後對其產生信任，並按約入住曼谷一家酒店，之後便發生綁架意外。

事發當天，女子坐上一輛黑色私家車。（新京報）

24日，警方追查到另外兩名在逃疑犯並緝拿歸案，至此四名疑犯全部落網。4名泰國籍男性嫌疑人分別為頌吉（41歲）、素察（41歲）、基迪蓬（24歲）和吉迪薩（22歲）。

25日，泰國警方以「共同實施非法拘禁及人身攻擊」對四人提出指控。儘管四名疑犯拒絕認罪，但法院已依法批准對四人實施還押候審。

24日，警方追查到另外兩名在逃疑犯並緝拿歸案。（星暹日報）

四名疑犯全部落網。（星暹日報）

警方初步分析，四名疑犯受僱於緬甸方面的犯罪集團，指令他們從曼谷接人並轉運至湄索邊境交接，意圖強迫受害人從事非法詐騙工作或勒索贖金。

調查顯示，四名疑犯最初供述相互矛盾，並曾試圖銷毀用於聯絡僱主的兩部手機以切斷線索。之後警方恢復部分手機資料，證實他們受緬甸方面指令，從曼谷酒店接人，計劃將女子送至湄索邊境交接給另一團伙負責越境。

泰國警方認為，該犯罪團伙意圖將這名華裔女子帶到湄索縣，之後可能把她轉運到緬甸。（新京報）

現時警方仍在恢復兩部涉案手機的數據，以進一步鎖定幕後主使，特別是在航班上誘騙受害人的中國籍女子，同時擴大偵查範圍。

湄索與緬甸妙瓦底(Myawaddy)之間的走廊，是東南亞人口販賣的重要中轉點，2026年研究機構Myanmar Witness記錄了該走廊內逾100個詐騙園區，涉及強迫勞動、非法拘禁及人身虐待等嚴重罪行。