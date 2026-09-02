港大上海張江基地｜學生滬港上課實習　新疆高考狀元新生也入讀

香港大學在上海張江的基地二期啟用，該基地將港大計算與數據科學學院的教學科研延伸至上海，邀請頂尖企業入駐校園設立研發空間，讓學生無需離開校園便可參與實習。在9月開始的新學年，這裏迎來逾300名來自世界各地的港大學生。



香港大學上海張江基地。（朱加樟攝）

值得注意的是，香港大學張江基地為港大本部的延伸，而非獨立分校。據介紹，張江基地的面積大約為400平方米，相等於港大本部四分之一，自2026年1月啟用以來，該基地已累計接待超過1,000名學生，而本學期則有逾300名學生在該基地學習。

張江科學城是上海人工智能產業集聚地，彙聚600餘家人工智能企業，涵蓋模型、算力、數據及具身智能等領域。

港大計算與數據科學學院院長馬毅。（朱加樟攝）

港大計算與數據科學學院院長：學生無需離開校園就可以實習

港大計算與數據科學學院院長馬毅接受採訪時表示，上海的科技產業和基礎設施非常豐厚及完善，影響力甚至覆蓋到長三角、全中國，無論是科研、實習還是就業，都為學生帶來非常多的機會。

馬毅表示，十幾家國內各行各業的頭部科技企業已經與基地建立聯合實驗室，包括機械人和人工智能等領域，這使得學生無需離開校園，就可以透過實習參與企業最前沿的研發活動。此外，張江一帶有3000多家科技企業，學生也可以去這些科技企業參與實習。

香港大學張江基地位於上海張江科學城，基地將香港大學計算與數據科學學院的教學科研延伸至上海。（朱加樟攝）

張江基地目前已覆蓋本科生及研究生培養。據介紹，目前在港大修讀計算與數據科學學院Delta X（碩士）及Delta+（本科）計劃的學生均可在香港和上海兩地學習。其中Delta X碩士生會有一個學期在張江基地學習，選修Delta+計劃的本科學生則會在港大本部學習2.5年，在張江基地進行1.5年的學習與實習。

港大計算與數據科學學院碩士課程新生吐尼格本科畢業於北京清華大學，新學年將在張江基地學習。（朱加樟攝）

吐尼格及馬毅。（朱加樟攝）

新疆高考狀元：港大的課程給她很大的自由度

港大計算與數據科學學院碩士課程新生吐尼格為來自新疆烏魯木齊的哈薩克族人，本身是當地的高考狀元，本科畢業於北京清華大學，新學年將在張江基地學習。

吐尼格坦言，她在本科畢業後也曾考慮報讀美國的大學，但因為她申請的課程全部都是AI相關，「可能今年會受到一些影響」。她形容，選擇港大計算與數據科學學院碩士課程是因為課程連結內地和香港，港大的課程給她很大的自由度，她可以分別在內地及香港學習和實習，並善用自身的社交資源。

港大人工智能與數據科學課程本科二年級學生孔策（左）及羅浦光（右）。（朱加樟攝）

本地本科生：畢業後會考慮投身北都發展

現就讀人工智能與數據科學本科課程的二年級學生孔策和羅浦光，新學年均會在張江基地學習。

孔策來自山東，他表示同時在香港和上海學習，對他來說是非常大的鍛煉，可以增強他的適應能力，將來可以更快適應新的環境。

羅浦光則為香港人，他表示在新的學期，他期待體驗一下張江一帶的科技產業發展，包括各種產業和科技範疇。他又指自己一直關注和期望北都的發展，將來畢業後會考慮投身北都發展。

新啓用的5號樓設有健身室等康體設施。（朱加樟攝）

5號樓設有電玩室等康體設施。（朱加樟攝）

小型表演廳。（朱加樟攝）

此次港大在上海張江基地二期啟用的樓宇包括3號樓和5號樓，3號樓將承載AI Labs、研究與合作實驗室、智能計算研究院、教學合作實驗室等功能，為跨學科研究、科研合作及產學協同提供更多空間。

此次港大在上海張江基地二期啟用的樓宇包括5號樓，該處設有「大學雅堂」，將港大高桌晚宴（High Table Dinner）傳統延伸至上海。（朱加樟攝）

5號樓則進一步豐富學生運動、交流、共創及多元校園活動空間，並設有「大學雅堂」，將港大高桌晚宴（High Table Dinner）傳統延伸至上海。