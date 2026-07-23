王虹鄧煜獲菲爾茲獎　港大教授：中國數學研究躍升成關鍵貢獻者

新華社報道，7月23日於美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國籍數學家鄧煜與王虹雙雙獲得菲爾茲獎，這是中國籍數學家首次獲得菲爾茲獎（Fields Medal）。



針對這兩位中國數學家在頒獎前就成為大熱人選並成功獲獎，國際數學聯盟副主席、香港大學講座教授何旭華表示，這一現象並非孤立的學術亮點，而是中國數學研究深度融入全球創新網絡、並逐步從「前沿追隨者」向「關鍵貢獻者」躍升的顯著標誌。



他提到，王虹和鄧煜里程碑式的研究突破，不僅解決了長期懸而未決的國際難題，更代表著中國數學家正以原創性方法和技術，參與重塑當代數學的版圖，「中國數學界正從『參會者』變為『共建者』，在解決人類共同關心的抽象科學問題時勇於擔當探索重任」。



中國數學家王虹（左四）與鄧煜（左一）雙雙獲得菲爾茲獎。（何旭華教授提供）

針對香港在這一歷史轉型中扮演的角色，國際數學聯盟副主席、香港大學講座教授何旭華教授認為，香港能成為頂尖人才與學術研究的連接點。他指出，香港擁有高度國際化和包容的學術環境和體制，也擁有多家世界頂尖的大學和研究機構，能夠為這些「開拓者」與「引領者」提供最前沿的國際對話平台，成為連接中國數學界與全球頂級學術力量的樞紐。

此外，香港也能成為高端基礎人才的匯集地。何旭華提到，可以利用香港獨一無二的區位優勢與人才政策，吸引全球頂尖學者及青年才俊來港交流研究，推動香港成為世界級的基礎數學高地，為國家科技強國目標貢獻力量。

何旭華指出，數學是「長週期」的基礎科學，突破往往依賴沈潛專注，香港的科研資助機制和國際人才引進政策，有條件為青年頂尖學者提供更長期的支持，鼓勵他們放眼長遠，勇攀高峰。

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹（前排左五）與鄧煜（前排左二）雙雙獲獎。（何旭華教授提供）

值得關注的是，現年47歲的何旭華教授，是國際數學聯盟（International Mathematical Union）近20年來最年輕的副主席，亦是自聯盟成立以來，第二位擔任此重要職務的中國數學家。該項任命於7月21日在美國紐約舉行的國際數學聯盟大會上正式公布。

國際數學聯盟是全球數學界最具權威性的學術組織，負責統籌四年一度的國際數學家大會（ICM），以及評選菲爾茲獎（Fields Medal）等數學界最高榮譽，會員包括來自80多個國家與地區的數學組織，亦為國際科學理事會（ISC）的成員。副主席將深度參與全球數學發展戰略的制定，並協助組織與評審國際數學家大會及各項重大獎項。

針對何旭華當選國際數學聯盟副主席、單芃入選國際數學聯盟要職等喜訊，丘成桐表示，這標誌著國際數學界對中國力量的認可。同他也提醒立志投身基礎數學研究的青年學子，行政職務能為學者成長創造條件，固然重要，但數學家最核心的價值仍在於研究本身——解決問題、提出新問題、引領學術思潮。

丘成桐表示要效仿約40年前成立的歐洲數學學會，計劃成立亞洲數學聯盟，他表示，「近二十年來亞洲數學崛起，中國尤為突出。為了與歐美競爭，我們需要團結合作的力量。」

丘成桐提到，正如王虹深受法國學派影響一樣，廣泛的學術交流是催生偉大成果的溫床，他希望以中國為主導，聯合亞洲各國，形成合力，共同推動數學發展。