不再免稅！中國取消外籍個人股息紅利免稅政策　即日起按20%徵稅

中國財政部、國家稅務總局9月1日聯合發佈公告，宣佈即日起取消外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得免徵個人所得稅的優惠政策，改按20%的稅率徵稅。



中國財政部、國家稅務總局9月1日聯合發佈公告，宣佈即日起取消外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得免徵個人所得稅的優惠政策。（資料圖）

實施逾30年的稅收優惠正式退場

據內媒《每日經濟新聞》，公告同時明確，外商投資企業向外籍個人支付股息紅利時，應當代扣代繳稅款，並於支付所得的次月15日內申報納稅；企業未扣繳稅款的，取得股息紅利的外籍個人應在取得所得的次年6月30日前自行繳納稅款。

據悉，為促進改革開放、吸引外商投資，中國自1994年起對外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。

專家：有利稅制公平

這項政策在執行過程中出現漏洞，部分企業通過先變更為外商投資企業，再大規模分紅轉移資產，藉以套取免稅優惠。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文指出，停止執行這項免稅政策，不僅消除了外資的「超國民待遇」，也堵塞了利用企業性質變更套取稅收利益的政策漏洞，符合稅制統一、稅負公平的稅法精神。

北京大學中國財稅研究中心主任劉怡分析認為，隨着全國統一市場的建立，中國正逐步清理規範稅收優惠政策，此舉有助於營造公平競爭的市場環境。

多數外籍個人實際稅負不會增加

北京國家會計學院副院長李旭紅指出，歐美主要國家實行居民個人全球所得徵稅制度。外籍個人股東在中國外商投資企業取得股息紅利時，即便在中國享受免稅優惠，仍需向其母國補繳相應稅款。

取消免稅政策後，外籍個人在中國繳納的個人所得稅可以抵免其向母國繳納的稅款，實際稅負不會增加。