中國首季個稅收入逾5000億增一成　專家：對富裕人群徵收監管趨嚴

中國今年第一季個人所得稅收入延續去年增長勢頭，同比增長10.5%，顯著高於全國整體稅收2.2%的增速，也超過增值稅4.9%的增幅。另一方面，同期消費稅和企業所得稅分別下降4.5%和5.6%。



3000萬粉絲網紅「彭十六」3年偷稅216.32萬元。（@彭十六）

3000萬粉絲網紅「彭十六」3年偷稅216.32萬元。（@彭十六）

分析認為，個稅增長主要原因是稅收徵管趨嚴，科技的進步讓政府更容易掌握富裕階層及其海外收入，未來或會在更多層面加強徵稅措施。

中國財政部最新數據顯示，個稅收入持續增長，今年第一季達5018億元（人民幣，下同）。 全國一般公共預算收入和稅收收入也同步增長，印花稅增幅尤為突出，同比增長31.9%。其中，證券交易印花稅為733億元，同比增長78.1%。

中國個人所得稅是對個人工資薪金及各類收入徵收的直接稅，以綜合所得為主，基礎免徵標準為每月5000元，但由於扣除項目的存在，實際起徵點通常會高於這一標準。

根據中國官方2024年公佈的數據，中國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的佔比超過七成。

新加坡管理大學李光前商學院金融學副教授傅方劍接受《聯合早報》採訪時說，中國對個稅徵收監管更加嚴格和規範，是推動個稅增長的主要原因。

他說，中國個稅收入主要來自相對富裕的高收入群體，過去他們在海外的投資或其他收入，沒有納入中國稅基。而去年開始，中國政府通過大數據等技術加強收入監測，使這一群體的應稅收入更加清晰，稅基就隨之擴大。

中國2018年開始實施防止逃漏稅的共同彙報標準（Common Reporting Standard）全球信息共享系統。去年起，多地也通過電話、短信等方式，通知納稅人自查2022年至2024年境外收入並納稅。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波受訪時說，收入增長、更多人達到起徵點會增加個稅收入，同時這也和國家對個稅徵收的嚴格化和明確化有關。

他說：「很多納稅主體以及需要納稅的部分比以前更加明確，逃稅避稅的空間變小，這部分稅收隨之增加。」

中國稅務部門近年對直播帶貨、知識付費等互聯網新業態從業者收入的監管也在加強。官方去年查處至少1800多名包括明星網紅在內的「雙高（高收入、高淨值）」人員，查補稅款15.23億元。

經濟學人智庫高級經濟師徐天辰受訪時也說，稅收徵管趨嚴是個稅增長主因。他說：「個稅自查可能是第一槍，實際層面有各種各樣的舉措。國企利潤上繳比例也在提高，這些都是增強財政能力的一部分。」

個稅大增之際，國內消費稅和企業所得稅第一季卻不同程度地下降，降幅分別為4.5%和5.6%。

受訪學者均認為，中國內需仍然疲弱，企業整體的盈利狀況也尚未得到根本改善。

傅方劍說，經濟活動在擴大，但企業所得稅卻沒增長，「說明大家忙了一圈卻沒賺到什麼錢，反映了內卷的嚴重性」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

