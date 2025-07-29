「十四五」期間稅收預計逾155萬億　超360宗主播逃稅案補超30億

2025是中國「十四五」計劃的收官之間，據中國官方28日公布的數據顯示，「十四五」時期，稅務部門累計徵收的稅收收入預計超過155萬億元（人民幣，下同），佔全口徑財政收入的80%左右。此外，內地針對明星、網紅等高收入人群查稅，自2021年以來，已查處的網絡直播主逃稅漏稅案360宗，查補稅款超過30億元。



國務院新聞辦7月28日舉行「高品質完成『十四五』規劃」系列新聞發佈會。國家稅務總局局長胡靜林介紹，「十四五」時期稅收收入（未扣除退稅）將超過85萬億元，比「十三五」期間稅收總額還多13萬億元。隨著2020年社會保險費、2022年土地出讓金等徵收職責劃歸稅務部門，稅務部門「十四五」期間累計徵收的社會保險費和土地出讓金等收入將超過70萬億元。

國家稅務總局局長胡靜林。（視覺中國）

胡靜林指出，「十四五」時期，中國推出一系列減稅降費政策，全國累計新增減稅降費預計達人民幣10.5萬億元，辦理出口退稅預計逾9萬億元，有力促進經濟社會發展向好而行、向新而進。而2024年個稅滙算中享受專項附加扣除的人數達1.19億人，較2020年初次滙算增長55%，減稅金額增長156.5%，由2020年的1160億元增加至近3000億元。

從稅務登記數據來看，截至今年6月底，全國涉稅經營主體已突破1億戶，比2020年底淨增加3000萬戶，顯示出中國市場活力足、韌性強。

胡靜林提到，「十四五」以來，稅務部門共依法查處違法納稅人6.21萬戶，挽回各類稅款損失5710億元，持續曝光各類典型涉稅案件超1500起，全社會稅法觀念和維護法治公平的意識明顯增強。