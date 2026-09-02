安徽發現超大型銅金礦　金潛在資源超過10餘個大型金礦規模

自然資源部9月1日介紹，位於安徽宣城宣州區的茶亭斑岩銅多金屬礦床勘探取得關鍵性進展。初步估算，礦區銅潛在資源超數個大型銅礦規模，金潛在資源超十餘個大型金礦規模。據悉，這是目前長江中下游地區最大的斑岩銅金礦床，最深探礦孔深超2000米，有望打造成為華東超大型銅金生產基地。



安徽茶亭銅金礦床。（央視新聞）

4個月內完成鑽孔施工70多個

據《央視新聞》報道，安徽茶亭銅金礦床的勘探現場技術負責人林彬介紹，茶亭銅金礦床是一個典型的斑岩礦床，短短4個月內完成鑽孔施工70多個，其中最深探礦孔深超2000米。圈定的主礦體長約1.2千米，寬約1.1千米，單孔最大見礦厚度超1370米。

茶亭銅金礦勘查鑽取的岩芯。（央視新聞）

報道指出，銅又被稱為「新能源金屬」，廣泛用於光伏、風電、儲能、新能源汽車、電網建設；黃金則在高端電子、新材料、儲備資產和金融領域意義重大。但華東本地原生銅金資源匱乏，絕大多數銅精礦需要跨區域從西部調運或者海外進口，運輸成本高、供應鏈受國際形勢擾動風險大。

安徽宣城發現超大型銅金礦。（央視新聞）

林彬介紹，茶亭斑岩銅多金屬礦床坐落於長三角腹地，建成後不僅將補齊華東原生銅金資源短板，降低供應鏈風險；還會賦能新能源與先進製造業，支撐實體經濟高質量發展。

藍銅礦石。（央視新聞）

自然金礦石。（央視新聞）

為中國東部火山岩厚覆蓋區開闢路徑

林彬指出，此次找礦突破還實現多項理論創新，打破國際地質學界認為「伸展火山盆地難以形成大型斑岩銅金礦」的傳統認識。此次施工的2000米鑽孔還未穿過礦體的底部邊界，因此正計劃進行3000米科學深鑽，進一步探查陸相火山岩盆地中斑岩銅礦成礦系統結構和深部資源潛力，為中國東部該類礦床勘查提供「茶亭模式」和找礦範式。

茶亭斑岩銅多金屬礦床分佈區域。（央視新聞）

研究團隊認為，長江中下游成礦帶發育的多個火山盆地，如安徽南陵、江蘇溧水等，都可能找到類似的斑岩銅礦，找礦潛力巨大。