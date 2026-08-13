中國工程機械2026上半年出口金額343億美元　成全球第一產銷大國

據《人民日報》報道，中國已成為全球工程機械第一產銷大國，2020年至2025年，工程機械行業出口規模實現近3倍增長。2026年上半年，中國工程機械出口金額同比增長21.7%。



中國工程機械領先「底氣」何在？

今年以來，受國際能源危機、綠色轉型步伐加快影響，打造「綠色礦山」成為行業共識。越南一處礦山內，120餘台工程機械有序作業。據悉，從挖泥機、裝載機、推土機到礦用卡車，均為電動化裝備。該礦山負責人稱，「用了中國的電動工程機械，我們的噸開採成本直接降低50%。」

在柳工挖掘機智慧工廠，13噸至200噸全系列產品柔性共線生產，人工智能視覺系統實時檢測裝配偏差。（人民日報）

廣西柳工機械股份有限公司副總工程師兼國際事業部業務總監李開亮表示，在電動化領域，中國工程機械處於全球領先地位，「幾乎所有採礦行業的國際領先企業，都在中國設立了採購中心。」

他從三個方面介紹了中國工程機械在電動化領域全球領先的「底氣」。首先是設備硬核，針對越南礦山高溫高濕的耗電工況，柳工研發的挖泥機、裝載機「量身」配備了大容量、高可靠性的專用電池系統，配合閃充技術，45分鐘即可充滿電，單次續航8至10小時，可覆蓋一個完整班次。其次是配套成熟，一些海外市場要求監管每一塊電池從投用到退役的全過程：啟用時要報備，退役時生產廠商負責回收。李開亮稱，依託完備的新能源產業鏈，中國企業對電池的全周期管理經驗成熟，能為海外客戶提供完善服務。

此外，中國工程機械企業以「光伏+儲能+充電+移動送電」為支撐，在礦山周邊構建源網荷儲一體化的綠色微電網，以應對偏遠地區礦山公共電網薄弱的情況。

廣西柳工機械股份有限公司。（中國路面機械網）

幫助海外礦山實現「智慧大腦」轉型

報道介紹，中國工程機械產業還將智能化「軟實力」打包出海。國內成熟的礦山管理系統、車隊調度系統與硬件深度融合，幫助海外礦山實現從「人海戰術」到「智慧大腦」的轉型。

圖為柳工電動挖掘機在歐洲進行基建作業。（人民日報）

在柳工挖泥機智慧工廠，13噸至200噸全系列產品柔性共線生產，人工智能視覺系統實時檢測裝配偏差。從物料到成品，每一個數據節點均可追溯。據悉，今年3月，工廠單月下線挖泥機超1500台，同比增長77.5%，創下歷史新高。李開亮表示，2026年上半年，柳工電動工程機械出口表現亮眼，「依託智能工廠建設，我們生產過程中大量使用綠電，這直接幫助下遊客戶在環境、社會和公司治理（ESG）評價中拿到高分。」

出口金額343.73億美元 成工程機械第一產銷大國

中國工程機械工業協會數據顯示，2026年上半年，中國工程機械出口金額343.73億美元，同比增長21.7%。（人民日報）

中國工程機械工業協會數據顯示，2026年上半年，中國工程機械出口金額343.73億美元，同比增長21.7%。其中，出口歐盟36.26億美元，同比增長28.9%；出口東盟55.61億美元，同比增長23.6%；向共建「一帶一路」國家和地區出口合計147.23億美元，佔全部出口的42.83%，同比增長9.13%。以工程機械等為代表的機械工業完成貨物貿易出口額5593.3億美元，同比增長20%，佔全國貨物貿易總額的26.3%。

圖為柳工820E小型電動裝載機內部。（中國路面機械網）

數據表明，中國已成為全球工程機械第一產銷大國，2020年至2025年，工程機械行業出口規模實現近3倍增長。李開亮介紹，中國工程機械企業不僅「賣設備」「賣電動化方案」，還提供智能化路徑「賣智能」。他表示，柳工的無人駕駛裝載機今年將在英國、澳洲投入運營。