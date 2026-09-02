美官員指中遠貨輪充當「間諜船」數十年　中國使館斥毫無根據

兩名特朗普政府高級官員指控，中國國有航運巨頭中國遠洋海運集團有限公司在旗下船隻安裝隱蔽設備，數十年來沿着北美、歐洲及亞洲海岸線蒐集訊號情報，包括監聽軍事通訊及加密技術發展。中國駐美大使館否認有關指控，批評美方以情報蒐集說法妖魔化中國，強調相關說法毫無根據。



綜合路透社、《戰區》及法國國際廣播電台等外媒報道，兩名要求匿名的美國官員在談及美方對中國相關計劃的評估時表示，中遠海運與北京之間存在長達數十年的情報蒐集合作關係。

兩名官員聲稱，有關安排讓中國得以蒐集在歐洲、北美及亞洲活動的船隻與飛機通訊訊號。其中一名官員稱，船上搭載的先進設備旨在協助中國蒐集軍事通訊技術和加密技術發展方面的情報，同時監控對貿易及軍事航行具有重要作用的關鍵航道和海上航線。

2026年3月31日，中遠海運的大型集裝箱船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）。圖為中國遠洋運輸集團船隻。（Coscoshipping官方網站）

美方官員未有交代中遠海運船隻使用的具體設備類型，但形容有關裝置屬於精密的訊號情報蒐集平台，而非一般通訊設備。他們指，中國可利用所得情報加強其在領土爭端中的立場，並為海上偵察及外國軍事目標提供預警。

相關報道介紹，訊號情報涵蓋多種形式，包括雷達發射訊號及通訊對話，情報人員可根據蒐集內容及方式，分析相關系統的運作模式及標準作業程序。同時，當多種情報相互融合，更可用來建立所謂電子戰鬥序列，掌握對手部隊部署及能力，尤其是防空、指揮及管制網絡。

截至目前，中遠海運未有回應相關指控，但中國駐美大使館則表示，中國政府絕不會要求任何公司或個人違反當地法律收集或提供位於境外的任何數據、信息或情報。

中國駐美大使館發言人劉暢表示，「我們反對散布所謂『情報收集』的說法來妖魔化中國，這種說法完全沒有根據」。

類似的指控說法過去即曾出現，如美國海軍戰爭學院去年4月發布的一份報告便曾指出，解放軍很可能利用中國漁船及商船隊從事情報和監視活動。美國國防部同年1月將中遠海運列入與中國軍方有關聯的企業清單。

這項認定雖不構成正式制裁，但可能損害相關企業聲譽，並禁止美國國防部向名單上的企業採購。儘管受到美方關注，中遠海運仍是停靠美國港口的全球主要航運公司之一，並在當地多個港口參與經營貨櫃碼頭服務合資企業。