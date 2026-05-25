航天工程師淪間諜　向境外間諜出售機密文件獲利59萬　判監15年

據內地媒體報道，一名曾於多家航天科研院所任職的「985」高校博士，在明知對方為境外間諜組織的情況下，長達12年間向間諜人員提供大量涉及航空航天及軍事技術領域的機密文件，最終因間諜罪被判處有期徒刑15年。



據微信公眾號「保密觀」披露，涉案人朱某於2006年至2018年間，在內地一所985高校攻讀博士學位，其後在多間航天科研院所擔任工程師，長期接觸航空航天及軍事技術領域的涉密文件與資料。

然而朱某在職期間被某國間諜組織的代理人接觸，他在明知對方身份的情況下，仍然接受情報搜集任務，使用對方提供的間諜設備，大量拍攝涉密文件及資料並傳輸予間諜組織。朱某在整個過程中，合共非法獲利僅人民幣59.64萬元。

間諜；黑客。（視覺中國）

法院最終裁定朱某犯間諜罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利3年，並沒收其個人財產及全部違法所得。

報道指出，朱某案件並非單一事件。近年境外間諜情報機關對內地的滲透竊密活動愈趨頻繁，手段不斷「翻新」，目標亦持續「下沉」。

有境外間諜情報機關透過「桃色陷阱」脅迫駐外機構人員，亦有境外遊戲以「看廣告得道具獎勵」作招徠，向玩家投放「間諜招募」廣告。此外，境外組織更以登山探險、慈善救助等「合法外衣」為掩護，深入內地偏遠地區進行非法調查，甚至假借海洋環保組織名義，在海岸線設置監測點搜集數據。

面對滲透威脅，內地國家安全機關近年持續加強打擊力度，新修訂的《反間諜法》已落地實施，多地亦出台相關工作規定，建立反間諜安全防範重點單位名錄，加強涉密人員審查及離職管控。

圖為中國國家安全部總部。（中新社）

與此同時，國家安全機關亦鼓勵民眾舉報可疑行為。根據《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，舉報人最高可獲人民幣10萬元以上獎勵。2025至2026年度，國家安全機關共對103名舉報群眾進行表彰獎勵，受獎人數創歷史新高。

報道強調，航空航天領域是國家科技實力與國防安全的核心陣地，相關技術資料及科研數據多屬重要國家秘密，是境外間諜組織重點關注和覬覦的目標。朱某由航天工程師淪為泄密者的歷程是一條「從星辰大海跌入鐵窗深淵的致命滑梯」，呼籲所有涉密人員引以為戒，並提醒公眾如發現危害國家安全的可疑線索，可致電12339舉報。