國安部揭3諜案：駐外人員嫖妓被｢捉黃腳雞｣拍淫照　淪間諜賣機密

4月15日是「全民國家安全教育日」，國家安全部披露三宗真實諜戰案例，案中三名公職人員分別遭遇桃色陷阱遭脅迫、被「假知音」洗腦及被「移民夢」誘惑，最終出賣國家情報。目前三人已受到法律嚴懲。



郭某某害怕醜事暴露向間諜洩密。（長安街知事）

嫖娼墮桃色陷阱淪間諜

央視網報道，國家安全部指，首宗案例是某部門駐外工作人員郭某某。他結識被策反的華人黎某後，對方發現他日常喜好飲酒並貪戀女色，便將這個情況匯報給境外間諜情報部門。

某日晚上，黎某將郭某某引至該國一處「娛樂場所」尋歡，並安排嫖妓。正當郭某某意亂情迷之際，四名當地警員突然破門而入將其制服。

隨後，黎某叫來了一位神秘「朋友」，輕鬆解決此事，但實際這名「朋友」 是該國間諜情報部門人員，也是這場桃色陷阱的「導演」， 警方行動亦是預先排演。

之後這名間諜約見郭某某並拿出他當時嫖娼的照片，威脅若不合作便將其醜事曝光。郭某某因擔心前途盡毀，無奈淪為傀儡，出賣大量國家秘密。最終，郭某某與黎某雙雙落網，自食其果。

孟某某認識外籍人員，被對方利用出賣國家情報。（長安街知事）

異國遇「知音」 酒會情緣演變成情報交易

第二宗案例則是駐外人員孟某某認識外籍人員瑪麗，被對方利用出賣國家情報。國家安全部指，在國外酒會上，孟某某結識了外籍美女瑪麗，兩人相談甚歡，孟某某以為遇上紅顏知音。當瑪麗打聽中國經濟、政治的內部消息時，孟某某毫無防備分享，更心安理得收取對方的「講課費」和「計程車費」。

直到瑪麗帶同同事漢克現身，亮明外國間諜身份，孟某某才驚覺墮入圈套。然而他心存僥倖，認為神不知鬼不覺，竟與境外間諜情報部門正式簽訂了情報合作協定，持續提供國家秘密。

回國後，孟某某繼續與間諜保持聯繫，利用一切出境機會，與外國間諜在不同的國家秘密接觸，大肆出賣情報換取報酬。最後國家安全機關在掌握孟某某犯罪證據後，將其抓獲歸案。

趙某某回國後進入核心軍工單位，瘋狂搜集軍事情報換錢。（長安街知事）

軍工人才瘋狂賣機密換錢

最後一宗案例涉及某單位工作人員趙某某。他在外國留學進修期間，被自稱「外交官」的間諜肖恩盯上。肖恩不斷對他灌輸錯誤價值觀，並許下「環球捐助」及「全家移民」的重酬。

趙某某回國後進入核心軍工單位，瘋狂搜集軍事情報換錢。然而，境外間諜額承諾全是畫餅。趙某某在恐懼與貪婪之間掙紮，最終選擇更加瘋狂地賣密。

就在他企圖再次作案時，被國家安全機關一舉擒獲。事後他才醒悟，間諜和他承諾的所謂的「境外賬戶」全是騙局。目前，趙某某已受到法律的嚴懲。