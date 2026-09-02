湖南株洲暴雨引發泥石流　34歲男提醒鄰居逃生時被沖走失蹤

8月31日晚，湖南省株洲市炎陵縣壟溪鄉茶壠村，一名34歲的男子陳燕平被洪水沖走，目前仍失聯。據陳燕平的妹妹介紹，受強降雨影響，她家門口的河流水位暴漲，河邊多戶房子被淹，哥哥陳燕平提醒鄰居逃生，不料河水攜帶石頭、木頭等形成泥石流，將他沖走。



湖南省株洲市壟溪鄉茶壠村洪災。（極目新聞）

男子想提醒鄰居被泥石流沖走 村莊還有2人失聯

內媒《極目新聞》報道，陳燕平的妹妹陳女士稱，8月31日晚6時40分左右，因連續降雨，她家門口的河流水位暴漲，河邊多戶村民房子被淹。哥哥陳燕平到附近一戶淹水的鄰居家，想提醒鄰居趕快逃生，若鄰居不在家，就拍下淹水的影片發給對方。不料河水流速急，裹挾着上游的石頭和木頭形成泥石流，將他沖走。

陳女士表示，他的丈夫當時也在附近，「喊哥哥趕快跑，但他沒有回應。我老公也遇到了危險，被沖走三四米後爬上了岸。」隨後他們報警，村裡組織了人往下游進行搜救，但到9月2日上午11點仍無消息。陳燕平的父親稱，包括其兒子在內，茶壠村共有3人被沖走，目前有2人未找到。

34歲的男子陳燕平被洪水沖走。（極目新聞）

壟溪派出所工作人員表示，陳燕平還在搜救中，目前暫無進展。壟溪鄉政府工作人員介紹，茶壠村受災較為嚴重，相關部門正在救援，其目前尚未掌握準確的失蹤人員數字。

炎陵縣大部為山洪災害藍色預警區域

據炎陵縣政府門戶網站，8月30日晚8時，該網站發布提醒，29日8時至30日8時，炎陵縣大部為山洪災害藍色預警區域，可能發生山洪災害。炎陵縣應急管理局工作人員介紹，當地已成立指揮部，正在救援中。另據湖南衛視消息，此次山洪致3人失聯，已搜救到1人。