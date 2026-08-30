西藏泥石流｜救援隊一路喊｢有沒有人｣　吉隆口岸夷為平地剩一棵樹

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。



據西藏日報報道：兩年，在同一座山谷。下圖攝於2024年，吉隆口岸聯檢大樓巍然矗立，出入境旅客往來穿梭。上圖攝於今天上午，幾乎同樣的角度，大樓已被泥石流夷為平地，鋼筋裸露，碎石遍地。

只剩下山後那棵樹。我們在兩年前的畫面裏圈出了它，又在今天的泥石流災害現場找到了它。那一聲聲「有沒有人」的呼喊在廢墟上回蕩，搜救仍在繼續，我們和所有人一起等待。

同一機位吉隆口岸大樓已夷為平地

受泥石流災害影響，吉隆口岸地貌發生明顯改變。為便於了解受災情況，西藏日報特從「天空視角」整理製作災前、災後對比影像，可以直觀看到災害給當地帶來的巨大破壞，也更能理解當前搶險搜救面臨的極大難度。

西藏日報特從「天空視角」整理製作災前、災後對比影像。（西藏日報）

搜救現場淤泥中遺留兔子玩偶

8月29日，在吉隆泥石流災害一線救援現場，湍急的吉隆藏布河裹挾着雜物順流而下，岸邊露出一個裹滿泥漿的兔子玩偶。這個原本該屬於孩子的小物件，如今靜靜躺在泥水裏，無聲訴說着這場災害的猝不及防。

搜救現場淤泥中遺留兔子玩偶。（西藏日報）

消防救援隊伍一邊徒手清開碎渣與鋼筋，一邊呼喊「有沒有人」

據西藏日報報道：8月29日清晨，應急管理部、國家消防救援局調派的中國救援隊四川省消防救援總隊成都陸地搜救重型隊，持續在吉隆口岸泥石流災害現場開展廢墟搜尋。

在受災核心區，隔着厚重的廢墟與堆積的泥石，消防救援隊伍一邊徒手清開擋路的碎渣與鋼筋，一邊不停扯着沙啞的嗓子呼喊「有沒有人」。只要有一絲希望，我們就絕不放棄！

降水增加西藏泥石流救援難度 G216國道搶險持續推進

今天上午，總枱央視記者隨中國安能救援人員繼續挺進吉隆口岸受災一線。記者了解到，由於現場有降水，救援難度有所增加，在現場評估安全情況下，搶通工作爭分奪秒進行。

總枱央視記者 李仲博：我所在的位置距離災害的核心現場有兩公里左右的距離。昨天經歷了差不多一夜的降水，腳下的路非常濕滑，路上也有非常多的落石。河水非常湍急，水的流速比昨天明顯快了很多。昨天我們來到的這片區域的山體非常幹，但今天坡面的濕度增加了不少。

降水增加西藏泥石流救援難度。（央視新聞）

總枱央視記者 李仲博：越往裏走，國道疏通的難度就越大。部分區域還有一定的路基存在，但再往裏走，路基已經被嚴重損毀，剩下淤泥和石頭。

總枱央視記者 李仲博：中國安能的救援人員表示，下一步的工作計劃一方面是全力疏通216國道，另一方面他們也將嘗試讓一些大型器械通過涉水的方式到達前方。現場有一些裝載着鋼筋籠的車輛，下一步就要把這些鋼筋籠填滿砂石然後填到河道里，形成臨時的堤壩，減慢水的流速，以便大型作業機械順利通過。

把這些鋼筋籠填滿砂石然後填到河道里，形成臨時的堤壩，減慢水的流速。（央視新聞）

應急管理部調派「雨燕應急」無人機組持續支持西藏吉隆泥石流災害救援

據央視新聞報道：為保障搶險救援工作安全開展，做好受災區域次生災害監測，應急管理部調派國家減災中心「雨燕應急·重大災害無人機應急合作機制」成員單位11名飛手，攜帶7架偵察無人機、2架大載重無人機，組成聯合機組，分為監測和投送兩組，持續開展應急監測和輔助救援。

應急管理部調派「雨燕應急」無人機組持續支持西藏吉隆泥石流災害救援。（央視新聞）

監測組持續開展上游堰塞湖過流情況和口岸區域道路損毀、淤積情況監測。針對口岸區域救援任務，開展口岸區域高精度三維建模，測量泥石流淤積厚度和體量，監測道路損毀和淤泥堆積情況。投送組配合消防隊伍開展輔助救援工作，為前突到核心救援位置的消防救援隊伍提供食品和雨衣等應急物資。

同時，國家減災中心技術人員在後方持續為前方飛行隊伍開展業務協同，包括制定飛行計劃、提供技術保障、開展災險情分析研判、製作監測評估圖件等，為應急救援工作提供強有力支持。

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