《人民日報》批年輕幹部重顯績輕潛績　示警勿好大喜功

中國官媒《人民日報》發文提醒，一些年輕幹部熱衷見效快的短期項目，重「顯績」輕「潛績」，甚至把「快出成績」當作目標、好大喜功，因此要求年輕幹部扣好正確政績觀的「第一粒扣子」，在基層實踐中錘煉能力。



中共中央機關報《人民日報》9月2日刊發署名倪明勝的文章說，近年來，一大批學歷高、知識廣、有朝氣的年輕幹部走上不同職位，充滿幹事創業的熱情和積極進取的勁頭，但由於工作時間不長、缺乏基層歷練和實踐經驗，容易出現把工作理想化、簡單化，行事急於求成、遇事拈輕怕重等問題。

文章指出，有的年輕幹部「向上看」多於「向下看」，熱衷於搞見效快的短期項目，重顯績輕潛績；有的則把「快出成績」當作目標，好大喜功，熱衷立竿見影的成績。「究其深層原因，還在於政績觀錯位失衡。」

文章說，基層是錘煉作風、增長本領的重要場域。「年輕幹部滿懷幹事熱忱與理想抱負是可貴的，但如果馳於空想、疏於實踐，終究難以創造出經得起檢驗的實績。」

1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。（新華社）

文章以中共總書記習近平早年在陝西梁家河、河北正定、福建寧德和福州的經歷為例，要求年輕幹部既要明確肩負的時代使命，也要沉下身子紮根一線，樹立求真務實、真抓實幹的作風，提升攻堅克難和服務群眾的能力。

文章還指出，樹立和踐行正確政績觀重在久久為功，許多打基礎、利長遠的工作不可能一蹴而就。文章以福建東山縣原縣委書記谷文昌治沙造林為例，要求年輕幹部既保持敢闖敢試的銳氣，又要克服浮躁冒進的政績衝動，摒棄畢其功於一役的心態，「做事不作秀，務實不務虛」。

文章同時要求年輕幹部摒棄浮躁心態、杜絕形式主義，既要勤學善思，也要埋頭苦幹，把學習心得和實踐經驗轉化為推動工作的實際行動，以務實舉措為民造福。

文章強調，對處在人生事業起步階段的年輕幹部而言，開展政績觀教育具有「固本培元」的重要意義，要扣好正確政績觀的「第一粒扣子」，堅持知行合一，增強定力、錘煉能力，在幹事創業、擔當作為和為民造福中成長成才。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

