《人民日報》批年輕幹部重顯績輕潛績 示警勿好大喜功
中國官媒《人民日報》發文提醒，一些年輕幹部熱衷見效快的短期項目，重「顯績」輕「潛績」，甚至把「快出成績」當作目標、好大喜功，因此要求年輕幹部扣好正確政績觀的「第一粒扣子」，在基層實踐中錘煉能力。
中共中央機關報《人民日報》9月2日刊發署名倪明勝的文章說，近年來，一大批學歷高、知識廣、有朝氣的年輕幹部走上不同職位，充滿幹事創業的熱情和積極進取的勁頭，但由於工作時間不長、缺乏基層歷練和實踐經驗，容易出現把工作理想化、簡單化，行事急於求成、遇事拈輕怕重等問題。
文章指出，有的年輕幹部「向上看」多於「向下看」，熱衷於搞見效快的短期項目，重顯績輕潛績；有的則把「快出成績」當作目標，好大喜功，熱衷立竿見影的成績。「究其深層原因，還在於政績觀錯位失衡。」
文章說，基層是錘煉作風、增長本領的重要場域。「年輕幹部滿懷幹事熱忱與理想抱負是可貴的，但如果馳於空想、疏於實踐，終究難以創造出經得起檢驗的實績。」
文章以中共總書記習近平早年在陝西梁家河、河北正定、福建寧德和福州的經歷為例，要求年輕幹部既要明確肩負的時代使命，也要沉下身子紮根一線，樹立求真務實、真抓實幹的作風，提升攻堅克難和服務群眾的能力。
文章還指出，樹立和踐行正確政績觀重在久久為功，許多打基礎、利長遠的工作不可能一蹴而就。文章以福建東山縣原縣委書記谷文昌治沙造林為例，要求年輕幹部既保持敢闖敢試的銳氣，又要克服浮躁冒進的政績衝動，摒棄畢其功於一役的心態，「做事不作秀，務實不務虛」。
文章同時要求年輕幹部摒棄浮躁心態、杜絕形式主義，既要勤學善思，也要埋頭苦幹，把學習心得和實踐經驗轉化為推動工作的實際行動，以務實舉措為民造福。
文章強調，對處在人生事業起步階段的年輕幹部而言，開展政績觀教育具有「固本培元」的重要意義，要扣好正確政績觀的「第一粒扣子」，堅持知行合一，增強定力、錘煉能力，在幹事創業、擔當作為和為民造福中成長成才。
本文獲《聯合早報》授權刊載。