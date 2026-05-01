習近平：在是非曲直面前「當老好人幹部」決不能重用

中共中央機關刊物《求是》在最新一期刊登中共總書記、中國國家主席習近平1月在一場研討班上的講話內容。習近平當時提出，著力培養選拔敢打硬仗的優秀幹部，並強調在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。



5月1日出版的最新一期《求是》雜誌發表習近平的文章《在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班上的講話》。

習近平在研討班談到政績觀時說，正確政績觀「要求我們堅持從實際出發、按規律辦事，通過科學決策和實幹苦幹，創造經得起實踐和歷史檢驗、真正造福人民、得到群眾公認的業績」。錯誤政績觀則是從個人或小團體利益出發，心浮氣躁、急功近利、弄虛作假、盲目蠻幹，搞形象工程、政績工程，留下包袱和隱患，引起人民群眾強烈不滿。

習近平也強調，面對外部打壓遏制，面對經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，面對各種歪風邪氣，全黨黨員特別是領導幹部要挺身而出、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭，扎實儲備謀略舉措，及時果斷消除風險隱患，努力把不利因素轉化為克敵制勝的有利條件。

1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。（新華社）

他接著提出，各級黨組織要在克難關、戰風險、迎挑戰的實踐中錘煉、考驗、識別幹部，著力培養選拔敢打硬仗、善打勝仗的優秀幹部。「對那些遇到矛盾就繞道、碰到難題就低頭、見到風險就縮身、關鍵時刻不亮劍的幹部，在是非曲直面前模棱兩可、當老好人的幹部，決不能重用。」

習近平也談到國家和地方的「十五五」（2026年至2030年）規劃綱要及專項規劃。他在研討班上說：「我多次講，規劃科學是最大的效益，規劃失誤是最大的浪費，規劃折騰是最大的忌諱。科學編制規劃，務必貫徹定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的要求，堅持科學決策、民主決策、依法決策。」

習近平強調，地方規劃和各有關領域專項規劃要與國家整體規劃銜接好，同時要因地因事制宜，把需要和可能統一起來，確保定了就做得到、能落地見效。他也說，這些年「有的地方和部門在規劃編制中存在脫離實際、盲目跟風，層層加碼、急躁冒進，簡單『外包』、粗製濫造等問題，務必防止和糾正」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

