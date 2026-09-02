雲南虎跳峽山泥傾瀉　近期同地點已3次落石　景區正常開放｜有片

9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落，是近期第3次發生落石塌方。

9月2日，景區通報稱，本次落石不在遊覽範圍內，未波及遊覽設施，無人受傷，目前景區正常對外開放。



《瀟湘晨報》報道，領隊小曲表示，落石持續約4分鐘，非景區內發生，現場未見有人傷亡。她又稱，7月30日、8月中旬亦曾發生落石塌方，3次落石均在同一地方。

9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落。（影片截圖）

9月1日，雲南香格里拉虎跳峽景區附近發生山泥傾瀉，有石頭從山坡滾落。（影片截圖）

虎跳峽鎮政府工作人員曾稱，山泥傾瀉位置附近沒有村民居住，有村民居住在山體上方，不涉及下方路段。他提醒，該區域屬於山區，山體較陡，多為風化石，雨季期間存在落石風險。景區已在附近及易落石路段設置提示牌，提醒遊客盡快通過，避免在相關區域逗留遊玩。

9月2日，迪慶州香格里拉虎跳峽旅遊經營有限公司通報稱，9月1日上午10時半左右，香格里拉虎跳峽景區外圍北側山體發生落石。經現場核實，落石點距離景區遊覽區約600米，未波及遊覽設施，無人員受傷。

險情發生後，公司及時啟動應急預案，對全部遊覽區域開展全面安全排查，目前景區正常對外開放，遊覽秩序平穩。景區遊客遊覽區域已建立完善的防護體系，通過人員常態化巡查值守、山體防護網工程、北鬥+邊坡雷達立體智能監測，保障遊覽區域運營及遊客安全。