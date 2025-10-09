廣西山泥傾瀉　六尖山隧道遭5000立方泥石掩埋　監控拍下驚悚一刻

廣西近日連續遭遇極端天氣衝擊，先是南友高速公路隧道口發生大規模山體滑坡，雙向隧道遭泥石瞬間掩埋，現場掩埋瞬間恐怖畫面曝光。其後廣昆高速公路又因颱風影響出現路面開裂下沉，兩起事件均導致主要交通動脈中斷。



10月4日晚間9時40分，G7211南友高速公路六尖山隧道口發生恐怖山體滑坡。監控影片記錄下驚險一刻，山上傾瀉而下的泥石如洪水暴發般奔湧而下，轉瞬間將雙向行車的兩個隧道口完全掩埋。災害發生時仍有車輛正往隧道內行駛，隧道邊還站有行人。

據廣西交通投資集團崇左高速公路運營有限公司客服人員透露，現場塌方量估計達5000立方米，南友高速公路雙向交通完全阻斷。事發後相關單位緊急調派3台大型機械設備連夜進行搶修作業，但由於災情嚴重，現場車輛滯留長度達1.7公里，憑祥收費站無法通行。

工作人員連夜在現場對受困車主進行解釋和繞行指引，建議南寧往憑祥方向車輛改從夏石收費站下高速，繞行322國道通行。

此外，受今年第21號颱風「麥德姆」殘餘環流影響，10月7日晚間G80廣昆高速公路百色至陽圩段又發生路面開裂下沉險情。負責管養該路段的百色高速公路運營公司緊急採取封閉交通、分流車流措施，及時避免了行車安全事故發生。