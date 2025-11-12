四川阿壩州紅旗橋垮塌　今年1月才合龍　官方：山泥傾瀉造成

四川阿壩州周二（11月11日）發生塌橋事故，位於馬爾康市雙江口水電站庫區的紅旗特大橋，右岸橋頭於下午4時許疑因山泥傾瀉坍塌。連接山體的橋墩與橋面斷裂，落入下方的足木足河中，騰起滾滾灰塵，只剩下連接左岸的橋體矗立水中。據指出，該大橋今年1月才合龍建成。阿壩州委宣傳部指出，前一天已發現大橋出現裂縫，同日已進行封閉管制，因此塌橋並沒有出現人員傷亡，至於事故原因仍待進一步調查。



馬爾康市當局指出，周一（10日）已發現紅旗橋右岸橋頭路面與邊坡出現裂痕縫隙，存在安全隱患。

為保障過往車輛行人通行安全，阿壩州交通運輸局和阿壩州公安局聯合發布《關於對國道317線馬爾康市雙江口紅旗橋臨時交通管制的通告》，顯示當日起對國道317線紅旗橋路段實施臨時交通管制。管制時間自11月10日起，解除管制時間待定。從成都前往壤塘縣，需從紅原縣、阿壩縣繞行。

前一天已發現裂縫實施交通管制 未釀傷亡

據馬爾康市交通運輸局、公安局稱，周一下午3時許，國道317線附近的紅旗橋右岸山體出現變形，相關單位隨即採取臨時交通管控措施。至周二下午4時許，因山體變形加劇，造成山泥傾瀉，導致該段路基及引橋垮塌，整個過程無人員傷亡。

紅旗特大橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，「Y」字形橫亙大渡河東源，將馬爾康、金川縣、壤塘縣三地的交通緊密串聯，重塑了區域交通格局。橋樑全長758米，主橋採用三跨一聯預應力砼連續剛構設計，其中主跨220米，主墩高達172米，堪稱「雲中之橋」。

據四川高速公路建設開發集團有限公司官網顯示，2025年1月14日，G317線大渡河雙江口水電站庫區復建公路工程項目紅旗特大橋220米中跨順利完成合龍樑段砼澆築。