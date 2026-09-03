西藏泥石流｜24歲勤學女孩考上海關上班僅4天就失聯　親友盼奇蹟

中國和尼泊爾邊境上星期發生的嚴重泥石流，《新華社》9月2日消息，截至9月2日12時，西藏泥石流災害已致21人遇難，541人失聯，發現遺物847件，其中西藏側的吉隆口岸被夷為平地，邊檢人員等全數失聯中。



內媒報道指，其中一名24歲失蹤人員李雷陽僅上班4天，她的親人在小紅書不捨發文稱「希望她平安歸來」，據了解，李雷陽是安徽省北部農村地區出生的小孩，非常勤奮唸書考上中國農業大學研究生畢業，之後又順利考上公務員，成為海關植物檢疫人員。



8月21日吉隆口岸官方微信公眾號更發文介紹李雷陽，介紹中李雷陽提到自己喜歡「種花種草，擼貓擼狗」，任職後希望能紮根口岸植物檢疫崗位。許多網民不捨表示，「好不容易成為公務員，誰能想到第一個月的工資會是撫恤金呢……」、「他們不只是招錄表格上的名字，也是一個個活生生的人」。

據李雷陽親友在社交平台發文指出，李雷陽報到首日，不僅拍下新的Vlog，更配文寫下「盡吾志而不能至也，可以無悔矣」。也有李雷陽朋友表示，她曾在聊天中透露，「一直覺得人活著得做些事情，不然白活了」，原先更打算明年春節帶父母去北京旅遊。至今，李雷陽親友仍在等待奇蹟。