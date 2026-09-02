西藏泥石流｜美方促提供更多訊息　中方：已查出261失聯外籍人士

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，造成兩國過千人死亡。美國駐華大使館9月1日在網上發文，指中方多日未再更新遇難和失蹤人數，要求中國政府對災情提供更多資訊和幫助。在北京，外交部發言人郭嘉昆2日在例行記者會上表示，目前西藏吉隆泥石流災害已排查出261名失聯外籍人員，中方願與各方保持溝通協調配合，一道做好失聯人員的摸排和後續處置等工作。



美國駐華使館在貼文中表示，中國官方媒體8月29日公布災害在西藏一側造成16人死亡、546人失蹤，包括來自23個國家的261名外國公民失蹤，其中有美國公民，但中方之後未再公布最新數據。

美國駐華使館貼文：

美駐華使館表示，已要求中方提供有關吉隆口岸的出入境記錄、搜救行動、外國遇難者身份確認、遺體尋回、以及旅行者可選替代出行路線等信息；同時，又要求中方為受災情影響的美國公民提供便利。

郭嘉昆9月2日在例行記者會上表示，目前西藏吉隆泥石流災害排查出涉及23個國家261名失聯外籍人員。中方願與各方保持溝通協調配合，一道做好失聯人員的摸排和後續處置等工作。截至目前，有近百名中國公民在尼泊爾受災地區失聯。中方感謝並希望尼方繼續救助轉移在尼的中國公民。

2026年8月30日，中國武裝警察在西藏吉隆縣展開救援工作。（Reuters）

據尼泊爾警方9月2日消息，死亡人數已升至1127人，已尋獲6541人，仍有4858人失蹤。