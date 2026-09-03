西藏泥石流｜吉隆口岸被夷為平地　央視公開災前災後震撼對比

中國和尼泊爾邊境的西藏吉隆口岸日前遭遇嚴重泥石流災害，央視近日公布「國門」核心受災區域受災前後的震撼對比影片。據新華社報道，截至9月2日12時，災害已造成21人遇難，541人失聯，現場已發現遺物847件。



立著國旗的地方，就是之前的吉隆口岸聯檢大樓。（央視）

據央視報道，救援人員及記者於9月2日15時30分左右抵達國門核心受災區域。現場記者直擊發現，昔日的吉隆口岸停車場已被厚重的泥石流覆蓋，而立有國旗的吉隆口岸聯檢大樓原址亦飽受破壞。山崖之上可見搜救人員提前架設的水箱以及藍、紅色駐扎帳篷。

在山崖之上，能看到架設的水箱，以及藍色帳篷與紅色小帳篷，是已提前抵達一線的搜救人員駐紮的地方。

報道指出，現場救援與搶險工作極其艱巨。由於泥土含水量極高，救援人員一腳踩下便會陷進泥潭；泥層下方更暗藏大量石塊，每一步移動均需格外謹慎。不過，隨著G216國道的全線暢通，愈來愈多專業設備與救援力量已順利抵達一線，為後續搜尋工作帶來希望。

此次災害源於8月26日尼泊爾與中國西藏邊境地區發生的嚴重泥石流。其中位於西藏的吉隆口岸周邊約0.7平方公里範圍內，共有27處建築及附屬設施瞬間被夷為平地。

吉隆口岸受災前後對比，記者腳下的就是曾經的口岸停車場。（央視）

吉隆口岸受災前後對比。（央視）

吉隆口岸受災前後對比。（央視）

吉隆口岸自古便是茶馬古道、蕃尼古道及「一帶一路」的核心節點，承載中尼雙方千年商貿與人文交流，素有「一條吉隆溝，半部西藏史」之稱。該陸路通道因地形、交通及邊境通行條件限制，具有歷史必然性與唯一性。

然而，該區域位於喜馬拉雅斷裂帶深切峽谷區，地質構造複雜且高寒氣候顯著。受全球氣候變暖影響，區域冰川消融加劇，加上特殊的邊境區位，令當地地質災害防控面臨先天災害風險高、跨境聯防聯控難，以及監測應急條件受限等多重難題。