G20財長央行行長會議公報破局　玉淵譚天批美國「夾帶私貨」

二十國集團（G20）財長和央行行長會議8月底至9月初在美國舉行，最終未能就聯合公報達成共識，美方將公報破局歸因於中國反對，內地官媒《玉淵譚天》後發文披露，指北京在談判中提出三項關切，包括公報對全球經濟形勢的描述是否客觀全面、美國是否利用多邊機制「夾帶私貨」，以及發展中國家的利益是否得到充分代表。



央視旗下新媒體《玉淵譚天》9月3日晚間發表文章指出，美國在主辦的多邊會議上單獨點名其他成員，這種做法在國際多邊會議中十分罕見，形同向外界宣告「我這個會沒辦好」。

文章引述一名接近談判的人士說法表示，認為美國的做法是在破壞今年多邊議程的大局。有鑑於G20和亞太經合組織（APEC）歷來是全球經濟治理的重要多邊平台，今年又分別由美國和中國擔任東道主，該人士稱「美方在G20會場裡搞這種小動作，既損害了G20的信譽，也破壞了中美合作的氛圍」。

《玉淵譚天》在文中披露，北京提出的第一項關切，是公報對全球經濟形勢的描述是否客觀、全面。文章稱，會議期間，美國盟友亦當面指出，美國推動的關稅措施正在傷害各方，這也是中方理解當前全球經濟形勢的重要背景。

文章同時質疑，「尤其值得追問的是，衝擊全球價值鏈的高科技產品出口限制，案文為何隻字不提？」中國政府認為，公報應客觀、全面及平衡地描述世界經濟形勢，並將真正的挑戰寫入案文。

其次，第二項關切則是美國是否利用多邊機制「夾帶私貨」。針對貿易失衡問題，《玉淵譚天》反問如果真要論失衡，美國是不是應該先回應，美國跨國企業在全球賺得盆滿缽滿，利潤卻大部分回流美國本土，這種失衡該怎麼算？

文章稱，中國一直積極參與相關討論，主張全面看待所謂失衡問題，但美國試圖略去相關專業討論，只保留一個尚未形成共識的歸因，並給中國貼上「非市場」標籤。中方最後提出的第三項關切，則是發展中國家的利益是否獲得充分代表和表達。

《玉淵譚天》指出，中國這次說「不」，反對的不是幾個技術問題，而是釐清幾條原則，諸如不能先下結論再找證據，用單一指標給其他國家定責、不能把多邊平臺變成單邊施壓的工具、不能把發展議題異化成針對特定國家的歸責等。