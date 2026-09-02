習近平月內密集外訪　 「習特二會」前中國元首連軸轉為哪般？

中國國家主席習近平最近在外交舞台上連軸轉，套用一句互聯網上常用的話形容：他不是在出訪，就是在出訪的路上。



中國國家主席習近平專機2026年9月1日抵達開羅國際機場，展開對埃及訪問。（Reuters）

今年初，中國上演密集的主場外交，韓國總統李在明、加拿大總理卡尼、英國時任首相斯塔默等接連訪華；美國總統特朗普也在5月到訪，中美元首在北京上演萬眾矚目的「習特會」。相較之下，中國領導人出訪的次數非常少。今年上半年，習近平僅在6月對朝鮮進行簡短的兩天國事訪問。

6月8日，中國國家主席習近平訪朝期間，在平壤室內體育館觀看演出時，與朝鮮領導人金正恩並肩而坐。(Reuters)

不過，從上周日（8月30日）起，習近平開啟緊鑼密鼓的出訪行程，先是前往比什凱克出席上海合作組織峰會。峰會期間，他先後與吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、蒙古、俄羅斯等國領導人會晤，並兩度在上合峰會元首會議和「上合+」會議上發言。

當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，應吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫邀請，出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛抵達比什凱克瑪納斯國際機場時，紮帕羅夫總統夫婦熱情迎接。（新華社）

最初作為歐亞安全合作機制的上合組織，近年來在中俄的推動下突破中亞範圍，納入印度、巴基斯坦、伊朗、白羅斯等成員國，並在亞洲和中東有好些觀察員國與對話夥伴。

上合組織雖表明「並非針對其他國家的聯盟」，但該機制近年來強調安全與經濟合作，尤其在俄烏戰爭持續、伊朗面對美國軍事行動與經濟制裁、美國揮舞關稅大棒等背景下，抗衡西方的色彩更加濃厚。以印度為例，在多次缺席上合峰會後，印度總理莫迪去年到天津參加峰會，今年又到比什凱克，主要目的就是對衝來自美國的壓力。

對北京而言，上合組織則是推動全球南方建立獨立於西方主導的國際秩序的舞台。習近平這次在峰會期間，提出堅持發展優先、安全為要、以人為本、對話協商等主張，不點名批評「霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動」，強調絕大多數國家不認同強權政治，並大力倡導「平等有序的世界多極化」。

中國國家主席習近平9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第26次會議（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

上合峰會結束後，習近平星期二（9月1日）續程開羅，對埃及進行國事訪問。這是他時隔10年再訪埃及，恰逢中埃建交70周年。

地處非洲、中東、歐洲與亞洲之間，掌握蘇伊士運河要道的埃及，對中國來說不僅是一個龐大的市場，也是進入其他地區的一個通道。中國企業近年來大舉進軍埃及，在當地承建新行政首都中央商務區、非洲最高樓標誌塔、齋月十日城輕軌等，並通過中埃·泰達蘇伊士經貿合作區，拉近與非洲、阿拉伯和歐洲市場的距離。

中埃安全合作更引人矚目。去年中國首次派出戰機參加中埃「文明之鷹」聯合演訓。8月下旬，兩國再度開展聯演，這次中國派出的戰機，從殲-10C升級為航程和載荷能力更強的殲-16，並與埃及派出的法國「陣風」戰機展開近距離空戰訓練，這也讓埃及將採購中國裝備的傳聞再度甚囂塵上。

中國派遣運-20、空警-500、殲-10C等各類軍機抵達埃及，進行「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練。（央視）

中埃合作以外，台灣政治評論人唐湘龍也在節目上大膽預測，習近平可能會在訪埃期間，造訪中方今年在埃及開羅米娜宮飯店建立的《開羅宣言》紀念碑，宣示北京對台灣問題的立場。1943年，《開羅宣言》正是在米娜宮飯店舉行的開羅會議上達成的。

在這趟中亞與中東行之後，習近平稍作休整，預計很快又會啟程前往印度。路透社早前引述消息人士透露，習近平很可能會率一個龐大的代表團，出席9月12日至13日在新德里舉行的金磚峰會。如果成行，這將是時隔七年，習近平再度訪問這個與中國有領土爭議的鄰國。

雖然北京尚未發佈習近平訪印消息，但成行的可能性相當大。印度國家安全顧問多瓦爾上周訪華，與中國外長王毅共同主持召開中印邊界問題特別代表會晤。中印在會後達成八點共識，而多瓦爾的北京行很可能也是在為習近平訪印鋪路。

如果算上華盛頓已三番五次放風、預計在9月下旬上演的「習特二會」，習近平將在一個月內至少輾轉四個國家。與2013年首次出任中國國家主席後的那幾年相比，疫情之後習近平外訪的次數減少，這次在「習特二會」之前密集出訪，北京釋放的一個清晰信號是，中國除了要處理中美關係，也要經營美國以外的世界。

從上合峰會到埃及，再到金磚峰會，尤其是修復與印度的關係，北京正把自己塑造成多極化世界的推動者和全球南方的領導者。除了叫板美國主導的單極化世界格局，這一系列的外交經營，也在為「習特二會」累積籌碼，把中美之間的競爭，轉化為兩個世界大國在多極化國際體系中共存的問題。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

必須說，上合組織內部存在明顯利益分歧，邊界問題、中國對印度宿敵巴基斯坦長期支持、貿易逆差等困擾中印關係的長期因素不會消失，埃及也並非處在當下中東問題的核心；華盛頓儘管四處與人交惡，連加拿大這樣的盟友也不放過，但美國在全球的影響力仍不能忽視。不過，「習特二會」前，中國領導人在各國連軸轉，至少在心理上釋出了一個重要信號：對美關係是中國最重要的外交關係，但中國的外交不會圍着美國轉，這個世界也不會只圍着美國轉。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

