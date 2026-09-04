習近平9月底訪美　美貿易代表：美中屆時或公布農業貿易相關安排

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周四（9月3日）透露，中國國家主席習近平本月訪問華盛頓期間，美中預計將公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的安排。



據路透社報道，格里爾接受霍士新聞節目《布雷特·拜爾特別報道》（Special Report with Bret ‌Baier）訪問時說：「美國無意同中國達成一項龐大而全面的貿易協議，而是希望管控好雙邊關係。」

他還說：「習近平主席到訪時，我們預計雙方可能就農業及相關非關稅壁壘作出更多宣佈，以促進美國農產品對華銷售。」

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年5月訪華後，習近平預計9月24日訪美。今年以來，中美關係逐步回暖，但雙方在貿易等領域仍存在分歧。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上周在北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）參加二十國集團（G20）財長會議期間提醒，中國對歐洲和拉丁美洲大量出口的經濟結構不可持續，並呼籲G20成員國重新審視與中國的貿易條件，以縮小全球經濟失衡情況，推動中國經濟從出口導向轉為側重內需。

貝森特說：「世界無法接受一個擁有1.2萬億美元（1.56萬億新元）貿易順差的中國。中國目前的經濟相當疲弱，他們正試圖通過出口來擺脫困境，也急需重新平衡經濟結構。」

2026年9月1日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議新聞發布會上進行演講。（Reuters）

對此，中國外交部發言人郭嘉昆周一（8月31日）在例行記者會上回應說，中美經貿關係的本質是互利共贏，中國從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

郭嘉昆說，中國堅持對外開放，為大市場包括美國在內的各方提供新機遇。「中美應當共同落實好兩國元首的重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題，維護好當前經貿領域來之不易的良好勢頭。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

