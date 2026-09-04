解放軍PHL-191增配「鋼雨」空爆彈　射程最遠料達500公里

解放軍陸軍近日展示PHL-191多管火箭系統搭載新型「鋼雨」空爆彈藥的畫面，多枚火箭彈在靶場上空引爆，向地面大範圍散布高速金屬破片，主要用於壓制人員及輕型裝備，而非貫穿加固設施。分析認為，新型彈藥可擴大PHL-191的打擊目標類型及使用情境，提升其多目標打擊能力。



軍事媒體《Military Watch》9月2日報道，PHL-191是中國一款高機動、模組化的長程火箭炮平台，採用輪式底盤，可在完成射擊後迅速轉移陣地，也能從分散部署的位置實施打擊，毋須依賴大型固定炮兵陣地。

2025年4月1日至2日，解放軍東部戰區操行代號「海峽雷霆-2025A」的聯合軍演，陸軍某遠程火箭炮部隊出動PHL-191型箱式火箭炮。（中國軍號）

根據介紹，PHL-191採用模組化設計，可根據目標類型選用不同彈藥，其公開展示過的型號包括300毫米及370毫米火箭彈，較大型的發射模組也可搭載戰術彈道導彈級武器。

報道估計，小型火箭彈射程約150公里，370毫米火箭彈射程約280至350公里，戰術導彈型彈藥射程則可達約500公里。此次展示的空爆彈藥，其口徑、射程及其他具體規格尚未公開。

在空爆破片彈頭主要優勢方面，在於打擊在加固設施外活動的人員及裝備，包括雷達操作員、通訊車輛、防空部隊、維修人員及後勤單位等必須周期性暴露在外的目標。

《Military Watch》分析，這類彈藥在台海衝突初期可能具有特殊價值，解放軍炮兵毋須逐一摧毀加固設施，而可透過打擊支撐設施運作的人員及後勤網絡，達到癱瘓相關系統的效果。例如，雷達需要人員操作及維護，軍機需要地勤人員補充燃油和彈藥，導彈陣地需要與指揮管制網絡保持通訊，受損跑道及基礎設施也需要人員進行搶修。

PHL-191過去曾多次在涉及台海情境的解放軍演習中亮相，包括去年12月舉行的環台大規模軍事演習，分析認為，隨着新型空爆彈藥加入，PHL-191在區域壓制與遠程精準打擊之間，進一步擴大可打擊目標範圍及作戰用途。