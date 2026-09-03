解放軍戰巡黃岩島　教-10帶實彈登場　專家：機型展現戰略克制

據「南部戰區」微信公眾號信息，9月2日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。官方同時公布了一條警巡影片，影片顯示教-10高級教練機此次帶實彈飛行戰巡。軍事專家分析，看似『降配』的機型選擇，恰恰折射出中國作為負責任大國的戰略克制與底線擔當。



解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

南部戰區稱，黃岩島是中國固有領土。8月份以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

據《環球時報》報道，官方公布的警巡影片中，帶上了「戰巡黃岩島」LOGO。軍事專家分析，該LOGO是官方的一次「視覺定調」，用標誌性的設計向外界，尤其是針對菲律賓的侵權挑釁宣告：這裏是中國領土，解放軍有絕對控制權。

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

影片顯示，教-10高級教練機此次帶實彈飛行，該軍事專家分析，看似『降配』的機型選擇，恰恰折射出中國作為負責任大國的戰略克制與底線擔當。教-10低空低速性能優異、可長時間穩定伴飛取證。「這表明中方在黃岩島問題上『有實力收放、有耐心維穩、有意志兜底』。」

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）

中國軍事問題專家張學峰表示，從影片中可以看出，這次駕駛教-10高級教練機的是飛行教員。讓飛行教員參與到作戰部隊的實際攔截任務當中，可以更好地讓他們增加實戰經驗。這種實戰經驗更有利於他們在未來的教學中，提高學員的實戰化意識和訓練水平。

解放軍「戰巡黃岩島」。（截圖）