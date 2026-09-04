西藏泥石流｜瘀泥中現警用背心　警察認領時聲沙：這肯定是我們的

8月26日上午，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據新華社報道，中方統計，截至9月2日12時，災害已致21人遇難，仍有541人失聯，發現遺物847件。尼泊爾災害管理則表示，洪災已造成尼泊爾至少1259人死亡，5083人失蹤。



吉隆口岸一線的救援人員在現場搜尋失聯人員物品，將搜尋到的一件衣服交給現場警察辨認，警察沈默片刻看這件警用背心，聲音沙啞著說道，「這個肯定是我們的」，隨後沈默地用清水緩緩沖刷著昔日戰友的背心，直到「警察」兩字露出。許多網民表示，看到影片後感到非常難過。

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據央視網消息，首批抵達西藏吉隆受災核心區救援人員在厚厚淤泥中仔細搜尋：每一件失聯人員的物品，救援人員都要仔細登記、拍照並妥善保管。

在此前，救援人員還從現場搜尋到一條粉色的珠串手鍊。更早前，還有救援人員從淤泥里找到一隻兔子玩偶。央視報道指，每一件物品都在無言訴說著一個原本鮮活的生命。曾有救援人員被問及為何要如此細緻地處理這些物品時，給出了最樸素也最有力的回答，「這都是有意義的。」