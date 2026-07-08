字節跳動申請香蕉貓、刀盾狗著作權 網民不滿｢數字圈地｣私有化
中國版權保護中心公開信息顯示，字節跳動旗下的「北京字跳網絡技術有限公司」今年陸續將「咕咕嘎嘎」「刀盾狗」「香蕉貓」等網絡熱梗登記為美術作品著作權。7月6日，「字節申請熱門網絡梗著作權」話題衝上各大社交平台熱搜，有網民批這是「數字圈地運動」，指這些表情包、梗形象全靠網民與遊戲玩家自發二創及分享才得以爆紅，跟字節跳動毫無關係，如今批量登記版權無疑是公共創作被據為己有。
據IT之家報道，中國版權保護中心官網顯示，北京字跳網絡技術有限公司已完成多個迷因形象的2D 和3D 形象美術作品著作權登記，包含「咕咕嘎嘎」、「我的刀盾」、「香蕉貓」等，品類覆蓋各類貓咪類迷因、魔性動物形象、AI 二創流行角色，其中香蕉貓甚至分2D、3D 各登記一次。
消息曝光後，不少網民認為，這些網絡梗往往來自大量網友持續創作、改圖與分享，因此質疑字節把公共網絡文化私有化，以及是否會影響迷因文化的開放性與二次創作空間，甚至還有網民批這是「數字圈地運動」，指大眾熟知的「哭哭香蕉貓」，最早可追溯至2021年3月Facebook用戶上傳的貓咪穿香蕉裝短片，並於2023年在TikTok上被網民配上哭聲才爆紅，如今卻登記在字節跳動名下。
外界普遍關注，字節跳動為何在現階段大規模將網絡梗收歸旗下？據業內的主流解讀背後可能藏有三大戰略意圖：
一是AI訓練合規化，字節跳動近年積極發展人工智能，旗下AI影片產品Seedance曾因荷里活版權官司而被迫叫停全球發佈，但若擁有版權登記證書，未來將素材餵給AI進行訓練或用於商用產品時，在法律上能規避被原始創作者起訴；二是可以形成內容護城河，將流行符號納入自有版權庫後，能防止競爭對手搶佔先機；三是釐清版權歸屬後，未來可進一步延伸至商業授權、周邊商品、廣告以及聯名分成等商業化變現。
對此，北京市康達律師事務所律師韓驍表示， 雖然普通網民日常使用這些表情包不會違法，但若涉及商用營利場景——例如自媒體帶貨、商家品牌宣傳、商業短視頻製作或廣告引流等，依託這些熱梗直接或間接獲取經濟利益，將超出合理使用範疇。在未獲得字節跳動授權的情況下，未經授權即構成著作權侵權。
有內地網民普及，中國的著作權登記採取「自願登記制」，登記機關僅進行「形式審查」，即只要申請表格填寫完整、繳交費用，就會蓋章批出證書，並不會主動去調查申請人是否為真正原作者。但也有法律專家提醒：登記證書不等於實質性合法版權，若有人能提出更早的創作證據，這份版權登記證書隨時可以被依法推翻。