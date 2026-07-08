字節跳動申請香蕉貓、刀盾狗著作權　網民不滿｢數字圈地｣私有化

中國版權保護中心公開信息顯示，字節跳動旗下的「北京字跳網絡技術有限公司」今年陸續將「咕咕嘎嘎」「刀盾狗」「香蕉貓」等網絡熱梗登記為美術作品著作權。7月6日，「字節申請熱門網絡梗著作權」話題衝上各大社交平台熱搜，有網民批這是「數字圈地運動」，指這些表情包、梗形象全靠網民與遊戲玩家自發二創及分享才得以爆紅，跟字節跳動毫無關係，如今批量登記版權無疑是公共創作被據為己有。



咕咕嘎嘎。（互聯網圖片）

香蕉貓（互聯網圖片）

刀盾狗。（互聯網圖片）

據IT之家報道，中國版權保護中心官網顯示，北京字跳網絡技術有限公司已完成多個迷因形象的2D 和3D 形象美術作品著作權登記，包含「咕咕嘎嘎」、「我的刀盾」、「香蕉貓」等，品類覆蓋各類貓咪類迷因、魔性動物形象、AI 二創流行角色，其中香蕉貓甚至分2D、3D 各登記一次。

消息曝光後，不少網民認為，這些網絡梗往往來自大量網友持續創作、改圖與分享，因此質疑字節把公共網絡文化私有化，以及是否會影響迷因文化的開放性與二次創作空間，甚至還有網民批這是「數字圈地運動」，指大眾熟知的「哭哭香蕉貓」，最早可追溯至2021年3月Facebook用戶上傳的貓咪穿香蕉裝短片，並於2023年在TikTok上被網民配上哭聲才爆紅，如今卻登記在字節跳動名下。

有網民質疑字節這種登記版權的行為令人很不舒服。（互聯網圖片）

外界普遍關注，字節跳動為何在現階段大規模將網絡梗收歸旗下？據業內的主流解讀背後可能藏有三大戰略意圖：

一是AI訓練合規化，字節跳動近年積極發展人工智能，旗下AI影片產品Seedance曾因荷里活版權官司而被迫叫停全球發佈，但若擁有版權登記證書，未來將素材餵給AI進行訓練或用於商用產品時，在法律上能規避被原始創作者起訴；二是可以形成內容護城河，將流行符號納入自有版權庫後，能防止競爭對手搶佔先機；三是釐清版權歸屬後，未來可進一步延伸至商業授權、周邊商品、廣告以及聯名分成等商業化變現。

北京字跳網絡技術有限公司今年陸續將一些網絡熱梗登記為美術作品著作權。（中國版權保護中心）

北京字跳網絡技術有限公司今年陸續將一些網絡熱梗登記為美術作品著作權。（中國版權保護中心）

對此，北京市康達律師事務所律師韓驍表示， 雖然普通網民日常使用這些表情包不會違法，但若涉及商用營利場景——例如自媒體帶貨、商家品牌宣傳、商業短視頻製作或廣告引流等，依託這些熱梗直接或間接獲取經濟利益，將超出合理使用範疇。在未獲得字節跳動授權的情況下，未經授權即構成著作權侵權。

有內地網民普及，中國的著作權登記採取「自願登記制」，登記機關僅進行「形式審查」，即只要申請表格填寫完整、繳交費用，就會蓋章批出證書，並不會主動去調查申請人是否為真正原作者。但也有法律專家提醒：登記證書不等於實質性合法版權，若有人能提出更早的創作證據，這份版權登記證書隨時可以被依法推翻。