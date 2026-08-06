字節跳動張一鳴拒走捷徑　強調｢長期主義｣不用AI蒸餾換取一時排名

面對全球的AI大模型競爭進入白熱化階段，字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴日前在內部會議上罕有表態，明確拒絕走「模型蒸餾」的技術捷徑以提升AI模型能力，而這意味著字節旗下的「豆包」（Seed團隊旗艦模型家族）在一段時間內可能落後於國內競爭夥伴。據悉，字節跳動內部已嚴禁蒸餾開源模型，甚至透過API檢測等手段加強技術限制，強調做模型要堅持長期主義與第一原理。



字節跳動官網_張一鳴

據美媒《The Information》及內媒《澎湃新聞》報道，張一鳴在上月召開的Seed團隊全員大會上罕見表態，在其他負責人討論「公司為何不利用蒸餾搶佔先機」時，張一鳴明確指出，做模型必須堅持長期主義與延遲滿足感，而不是依靠其他模型的輸出來換取一時的榜單排名，字節跳動「應該願意為長期目標犧牲一部份短期收益」。

「蒸餾」（或稱數據提煉），即是指利用更強大的前沿模型（通常是非自身構建的模型）所輸出的數據來訓練自家模型。這種方法能大幅節省訓練時間與算力開銷，但其技術路徑在業界備受爭議。

字節跳動標誌（Reuters）

國內開源模型逼壓 是否使用AI蒸餾內部爭論久矣

據字節跳動員工透露，Seed團隊內部對於是否應轉向「蒸餾」的爭論由來已久。今年以來，國內同行開源模型的快速進步給字節跳動帶來巨大壓力，每當市場出現強大的新開源模型時，內部關於蒸餾的討論便會升溫。

此外，字節跳動也是內地主要AI企業中，極少數大語言模型幾乎全部為專有模型、而非專注於開源模型的企業，不願使用蒸餾被認為是其模型目前暫時落後於國內其他AI實驗室的原因之一。

2026年3月12日，字節跳動的豆包AI大型模型在中國上海亮相。（Getty）

另外，據《南華早報》報道，近年保持低調的張一鳴一直深度參與Seed團隊的核心技術評審，甚至深夜研讀OpenAI的學術論文。張一鳴認為，蒸餾會干擾真正意義上的長期技術突破。為貫徹此原則，字節跳動內部除了明令禁止蒸餾開源模型外，更進一步通過API檢測等方式監控與限制相關行為。