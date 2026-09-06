中國光伏裝機容量首超煤電！拆解發電量與中國光伏第一大省

中國光伏發電裝機容量，在2026年7月首次超過了煤電，這對積極推進綠色能源，致力達至「碳達峰」和「碳中和」的中國來說，是重要的里程碑。大家關注相關消息之際，是否清楚何謂裝機容量、它與發電量有何分別？中國光伏第一大省又是哪一個？



每8度電有1度來自光伏

江蘇是光伏裝機第一大省，以分布式為主。圖為常州一處建築物屋頂的太陽能板。（視覺中國/當代中國授權）

國家能源局公布的數據顯示，截至2026年7月底，中國光伏發電裝機達到12.86億千瓦，超過了煤電裝機的12.85億千瓦，成為了裝機規模最大電源種類。

12.86億千瓦光伏發電裝機容量，也讓中國在該領域穩居全球首位，並遠遠拋離美國、印度、德國等其他國家。

這裏必須作一點說明，裝機容量對應的是設備發電能力上限，受到日照強度等因素（晚上沒法發電，白天陰天發電效率也會較低），光伏的實際發電量會遠低於裝機容量。

若以實際發電量計算，中國目前仍以煤電為主，其佔總發電量的比例雖然近年不斷下降，但在2026年上半年才首次跌破50%。同期的光伏發電量約13%，大約是每8度電中，有1度來自光伏。

新疆光伏發電有優勢

新疆地廣人稀，且日照充足，非常適合發展光伏發電。圖為阿勒泰一個光伏發電站。（視覺中國/當代中國授權）

至於中國光伏第一大省的問題，因為裝機容量與實際發電量的概念不同，也有了不同的答案。若以裝機容量計算，同期排名第一的省份是江蘇，裝機容量超過9,800萬千瓦；排第二的是山東，超過9,600萬千瓦；第三是新疆，超過9,400萬千瓦；第四的是河北，超過8,600萬千瓦。

實際發電量方面，新疆憑着日照時間長、大氣透明度高的優勢，排名第一。它的光伏裝機比江蘇略少，實際發電量卻是江蘇的2倍多。排在新疆之後的是河北、雲南，以及內蒙古。

最後再說說兩個光伏發電相關的問題。首先，光伏發電可以分為集中式和分布式兩種。集中式多位於荒漠、戈壁等廣闊地區，規模較大；分布式則設於屋頂、農業大棚等人居區域，規模較小，卻點多面廣。

光伏與光熱大有不同

青海的塔拉灘是世界最大光伏園區。圖為園區內的「光伏羊」，牠們能為園區除草。（網上圖片）

光伏裝機第一的江蘇，便以分布式為主，集中式不及其一半。光伏發電量最大的新疆則以集中式為主，分布式佔比不到半個百分點。

順帶一提，現今世界最大的光伏園區不是在新疆，而是在青海的共和縣境內，該園區佔地600平方公里，相當於超過半個香港，安裝有超過700萬塊太陽能板。

另外，光伏發電是靠太陽能，惟太陽能發電的方式除光伏，還有光熱，兩者原理完全不同。光伏是陽光照射到太陽能電池板時，電池裏的半導體把光能轉化為電能；光熱是用太陽的熱能推動發電機，藉此產生電力，甘肅敦煌的「鏡子發電廠」便屬此類。

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