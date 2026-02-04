馬斯克訪中國光伏企業？職員稱有接觸考察團 晶科能源：不便回應
撰文：洪怡霖
對於全球首富馬斯克（Elon Musk）的團隊密訪中國多家光伏企業的傳聞，晶科能源一名工作人員2月4日表示，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸。不過晶科能源相關負責人則表示，不方便透露。
市場有傳聞稱，馬斯克團隊近期秘密走訪中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、矽片、電池組件等環節，其中重點考察有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業。
21財經報道，針對傳聞，晶科能源接線工作人員回應稱，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團對公司的技術儲備、生產設備等進行了了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。
報道引述這名工作人員同時透露：「國內主流光伏企業也均有考察」。
《北京商報》以投資者身份致電晶科能源時，公司相關負責人則表示不方便透露。
