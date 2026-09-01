中國光伏發電裝機達12.86億千瓦　首超煤電躍升全國第一大電源

9月1日，中國國家能源局宣佈，截至今年7月底，中國光伏發電裝機達到12.86億千瓦，首次超越煤電裝機（12.85億千瓦），光伏正式成為中國第一大電源。全國發電總裝機中，光伏佔比達 31.5%。



新疆沿路沙漠鋪設的光伏板。（盛昀攝）

據新華網報道，國家能源局9月1日宣佈，截至今年7月底，中國光伏發電裝機容量達到12.86億千瓦，其中集中式光伏7.04億千瓦、分布式光伏5.82億千瓦。而煤電發電裝機容量12.85億千瓦。光伏發電裝機超越煤電，成為中國第一大電源。

從能源結構看，截至今年7月底，全國發電裝機容量達40.8億千瓦，光伏發電裝機容量佔總裝機比重超30%。今年1月至7月，全國新增發電裝機容量達19397萬千瓦，其中，光伏發電累計新增裝機容量8565萬千瓦，佔比超40%。

中國光伏發電裝機超越煤電成第一大電源。（央視新聞）

不過，裝機規模不等於實際發電量。今年1月至7月，中國光伏發電量為8024億千瓦時，同比增長15.5%，在全社會用電量中佔比13%。換言之，目前全中國每8度電中，就有1度來自光伏。

中國光伏發電裝機超越煤電成第一大電源。（維度網）

中國電力企業聯合會規劃發展部副主任劉志強指出，這是中國能源綠色低碳轉型中具里程碑意義的事件，顯示以新能源為主體的新型電力系統正加速構建。但他也指出，光伏發電受晝夜交替、氣象條件約束，存在間歇性、波動性的特點，實際利用小時數遠低於煤電。因此在短期內，煤電仍是中國的主要支撐電源，發揮系統安全兜底的作用。

另據內媒《IT之家》報道，中國目前是全球光伏應用規模最大的國家，12.86 億千瓦的裝機量遠超美國、印度及歐盟各國的總和。產業鏈優勢同樣顯著，中國預計貢獻全球超83%的電池片產量與78%的組件產量。在全球前十大光伏組件廠商中，中國企業獨佔9席。