陸海警連續4月無空檔巡查台東海域　覆蓋面積超台灣兩倍封鎖後門

自今年6月以來，中國平均每個月都會有海警、解放軍軍艦編隊等在台灣島以東海域進行巡查、演練。而台灣島以東連結西太平洋的這片海域一直被美、日、菲律賓等國家視為「後院」，更是台灣與美國保持聯繫的重要通道之一；然而中方建立常態巡查演練，已使這片海域的格局發生變化。



據彭博社報道，依據船舶追蹤數據計算，大陸在台灣島以東海域的巡邏覆蓋了27,100平方海浬，面積超過台灣的兩倍。大陸艦艇與台灣東岸保持30海浬的距離，始終位於台灣聲稱擁有主權的海域之外。



中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

追溯此前報道，大陸在台灣島以東海域常態巡航主要在2025年底「正義使命2025」演習期間；以及今年6月以來開啟的常態巡查，並於每個月完成建制化輪替，中間沒有空檔期。

‌輪換時間線：‌

‌6月1日‌：岱山艦編隊進入台灣以東海域開展執法巡查，並全程開啟AIS自動識別信號。

‌7月4日‌：秀山艦編隊接替岱山艦編隊，官方通報首次使用「常態化執法巡查」表述。

8月4日‌：新一批編隊抵達接替，8月期間岱山艦編隊再次回到相關海域。

9月3日‌：普陀山艦編隊接力值守，繼續開展常態化執法巡查。‌‌



美國戰爭研究所（ISW）9月發布的報告判斷，中國大陸已經在台灣以東海域建立了永久性的執法力量，並定期進行科學考察，以維護其管轄權，防止競爭對手國家利用這些水域，並為未來的軍事行動預先部署資源。

中國在台灣以東海域的常態巡查，是對日本和菲律賓的回應。5月底，菲律賓總統小小馬可斯（Marcos Jr.）訪問日本期間，與日本首相高市早苗宣布正式啟動所謂日菲間專屬經濟區和大陸架的「劃界談判」，所涉海域即位於中國台灣島以東。

對於日菲行為，6月9日，外交部發言人郭嘉昆表示，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，中方有關部門在該海域開展相關活動合理合法、無可非議。日本、菲律賓繞開中方擅自啟動所謂「海域劃界談判」，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害中方海洋權益，中方絕不允許。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

彭博報道稱，中國對台灣島以東的實際控制將對「台灣-太平洋」沿岸的航運，及全球大宗商品的運輸產生影響。MarineTraffic數據顯示，6月載運石油、天然氣、鐵礦砂及農產品的船舶經台灣東部海域航行527航次，多於航運通常更繁忙的台灣海峽同期420航次。

報道引述佛羅里達州立國際大學政治與國際關係系講師Jing Ge的分析表示，如果說台灣海峽是前門，那麼東部海域往往被視為後門。「北京方面想要表明，這道後門如今也在中國的角逐範圍之內。」

報道指出，全球近一半的貨櫃船隊會經由台灣海峽，台灣東部海域也具有重要戰略意義，因為這片海域構成台灣與菲律賓及更廣大太平洋之間的海上通道。該海域的航道通往重要港口和軍事設施，美國及其區域盟友可經由這些地點運送補給；此外，當地較深的水域也非常適合潛艇活動及水下監測。

中國海警發佈「環台島執法巡查示意圖」，以紅色纜繩代表路線，給台灣島打了串中國結。

台灣海巡署表示，中國的行動是企圖利用執法巡邏，讓其在台灣東部海域的海上存在成為新常態。海巡署並表示，台灣已及時派遣船艦因應。

據美國戰爭研究所分析，中國海警在台島以東的常態執法巡查是「試探外國商船對其在台灣以東海域所謂管轄權的接受程度」。在和平時期，如果商船在爭議水域對中國執法部門的通報做出回應，航運公司很可能會服從任何它們認為對過境水域擁有實際控制權的機構，否則就會完全避開該區域。