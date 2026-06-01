陸海警船現身台灣東部蘭嶼外海　台灣海巡遣艦併航監控

在日本與菲律賓日前發表聯合聲明，宣布正式啟動兩國專屬經濟區及大陸架劃界談判之際，中國大陸海警局今（1）日宣稱將於台灣東部海域開展執法巡查。台灣海巡署證實，共有兩艘中國大陸海警船出現在蘭嶼東南東方海域，目前由海巡署長濱艦全程併航監控。



根據台媒《聯合報》報道，中國大陸海警局1日發布消息稱，「中國海警位中國台灣島以東海域開展執法巡查」，引發台灣方面高度關注。

對此，台灣海巡署發布聲明表示，中國大陸海警局相關說法意圖侵犯中華民國主權，並藉此進行政治操作及認知作戰，海巡署對此予以嚴正譴責。

2025年5月28日，一艘中國海警船在南海行駛。（Getty）

台灣海巡署指出，中國大陸海警船2304號「白塔艦」及2502號「岱山艦」在台灣東南海域編隊活動，但全程均在台灣限制水域之外航行。根據海巡掌握情況，截至6月1日上午11時，海警船2304位於蘭嶼東南東方約52浬海域；2502號岱山艦則位於蘭嶼東南東方約51浬海域，目前均由海巡署長濱艦進行併航監控。

台灣海巡署表示，將持續掌握相關船艦動態，確保周邊海域安全及維護國家主權權益。

針對中國海警局使用「中國台灣島」及宣稱進行「執法巡查」等表述，台灣海巡署抨擊相關說法屬於單方面政治操作，強調北京刻意使用「中國台灣島」及單方面宣稱「執法巡查」等政治操作，海巡署嚴正讉責中國大陸悖離現實，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國主權不容侵犯併吞。

分析指出，此次中國海警船現身蘭嶼東南方海域，時機正值日菲啟動專屬經濟區及大陸架劃界談判之際，加上中國近期持續加強在台灣周邊海空域活動，使東部海域局勢再度受到關注。