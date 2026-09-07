廣東整頓「100%純椰水」　23家企業涉違規摻假　5家遭立案查處

主打「天然、健康、電解質豐富」標籤的「100%椰子水」近年成為飲料市場新寵，惟其品質問題屢次引發關注。廣東省市場監督管理局日前發布公告，指近期對轄區內的椰子水生產企業開展全覆蓋風險排查，發現23家企業存在各類問題共計76項，目前已責令整改21家，並對5家企業立案查處。



網民分享椰子水種類。（小紅書）

據「廣東市場監管」9月2日消息，針對飲料行業監管中發現的問題，當局組織全省各級市場監管部門進行全覆蓋排查。

排查聚焦四大核心問題：包括生產過程是否存在違規添加香精、食糖、水等攙雜摻假行為；是否存在以椰漿、椰子汁或椰子水飲料冒充「100%椰子水」；標籤配料表與實際投料是否一致；以及是否嚴格落實原料採購驗收和生產過程控制等食品安全管理制度。

官方數據顯示，截至8月24日，廣東全省累計監督檢查椰子水生產企業91家次，發現23家企業存在各類問題共76項，最終責令整改21家，立案查處5家。廣東省市場監管局提醒消費者，選購椰子水產品時應注意查看產品名稱及配料表等資訊，若發現食品安全違法違規線索，可撥打熱線舉報。

「椰哈妮」椰子水，被檢出山梨酸及其鉀鹽項目不符合食品安全國家標準。（小紅書）

事實上，市面上標榜「100%純天然」的椰子水產品已非首次「翻車」。

國家市場監督管理總局今年7月3日通報的食品抽檢結果顯示，標稱由廣東省江門市頌譽飲料有限公司生產的「椰哈妮」椰子水，被檢出山梨酸及其鉀鹽項目不符合食品安全國家標準。據《羊城晚報》報道，該產品包裝上醒目印有「100%椰子水」、「配料只有椰子水」及「含天然電解質」等字樣，配料表亦僅列有「椰子水」，並標明為「非濃縮還原」，然而抽檢結果卻與宣傳大相逕庭。

另外，據《消費質量報》6月報道，成都市龍泉驛區市場監管局公布的典型案例顯示，雅秀食品飲料廠生產的「100%椰子水果汁飲料」，在生產過程中對「冷凍濃縮椰子水」加水稀釋，但標籤配料表僅標註「椰子水」，未標明全部配料。因該廠屬重複違法，被當局沒收違法所得1600元（人民幣，下同）並罰款36501元，罰沒共計38101元。石家莊市橋西區市場監管部門此前亦曾通報一款標稱「100%椰子水」的產品，被檢出違規含有甜蜜素。

據此前報道，隨著內地椰子水市場進入「9.9元時代」，價格戰愈演愈烈。《新京報》消費研究院曾將市面上四款標榜100%的椰子水產品送往歐洲權威機構檢測，結果顯示盒馬、輕上、佳果源等品牌樣品存在外源水或外源糖，熱銷品牌「if」椰子水樣品亦被檢測出澱粉源糖漿，一度引發業界與消費者對椰子水真實性的強烈質疑。

面對琳瑯滿目的產品，消費者應如何挑選？專業建議指出，民眾可先查看配料表：非復原（非濃縮還原）（NFC）椰子水配料表應僅有「椰子水」或「椰子原汁」；若配料表為「水、濃縮椰子水」，則屬復原（FC）椰子水，按規定需標明「復原」字樣；若出現白砂糖、果葡糖漿或食用香精等，則僅為椰子風味飲料。

此外，消費者亦可從感官及價格辨別品質。天然純椰子水呈透明或微乳白色，口感清甜自然；若口感過甜或帶刺鼻香味，則需提高警惕。由於NFC純椰子水對冷鏈和工藝要求較高，成本相對昂貴，若遇到異常低價銷售的「100%椰子水」，很可能存在以風味飲料冒充或產品臨期的情況，民眾應理性判斷，切勿貪便宜購買來源不明的產品。