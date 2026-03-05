if椰子水被疑｢非純椰青｣　百億市值蒸發　企業：糖分源於天然椰子

近年椰子水憑藉清爽好喝、低糖低卡成飲料行業新寵，惟去年傳出加糖加水，受到業界質疑。近日，有內媒爆出市面上四款純椰子水產品送檢結果顯示加水加糖，其中長期穩居內地椰子水市場份額第一位的泰國品「if」椰子水，被檢測到樣品存在澱粉源糖漿。



檢測事件發生後，if股價發生波動，較上市初期蒸發近百億港元。3月4日，IF椰子水在微博發佈聲明稱，其100%椰子水產品在生產過程中未添加任何外源糖、外源水及人工香精，所有糖分均來源於天然椰子本身。



if椰子水被疑加外源糖。（if）

使用穩定同位素指紋技術檢測

《新京報》報道，藉助先進的穩定同位素指紋技術，可檢測出椰子水中是否添加外源水、外源糖、外源香精。有專業人士稱，目前國內尚無檢測椰子水成份造假的成熟技術，而穩定同位素指紋技術可作為鑒別椰子水真實性的有效手段。簡單來講，就是食品中的氫、氧等穩定同位素比例會像「地理身份證」和「生物過程記錄儀」一樣，留下獨特的印記，不同地區的椰子同位素比例也會顯示不同。

例如檢測椰子水中的「氧-18與氧-16」，就可以通過檢測同位素的方法，如果出現不同，則說明存在外源水的添加。若檢測顯示「低聚糖指紋圖譜中檢測到兩個與異麥芽糖峰重合的峰」，由於合成路徑不同，這類糖本不應存在於此類水果中，即可判定添加了外源糖。

新京報消費研究院採購四款市面上常見的宣100%椰子水產品，將其送往歐洲某檢測機構，用上述方法檢測。雖然四款椰子水產品被遮蓋品牌名稱，但依然能判斷出分別是泰國if椰子水、盒馬100%椰子水、輕上100%純椰子水、佳果源NFC椰子水，后三款產品均來自中國品牌。

新京報消費研究院採購四款1椰子水產品，送往檢測。（新京報）

if椰子水被檢測到樣品存在澱粉源糖漿

最後檢測結果顯示，盒馬100%椰子水、輕上100%純椰子水和佳果源NFC椰子水這三款產品存在外源水和外源糖；而if椰子水被檢測到樣品中存在澱粉源糖漿。

對於檢測結果，新京報也特別聲稱，由於目前國內無法開展此類檢測，本次檢測由國外檢測機構參照歐盟標準及檢測機構數據庫完成，結果僅供消費者作為選擇椰子水產品參考，對產品本身是否合格不作評判。

if母公司市值蒸發近百億港元

檢測結果被報道後，if股價發生波動。截至3月4日午盤，if母公司IFBH集團港股開盤股價為11.220港元，收盤價為10.580港元，跌幅超5.0%。此前兩日，其股價也在持續下跌。截至發稿，公司市值約為28.06億港元，較上市初期蒸發近百億港元。

if椰子水官方在微博發聲明否認添加外源糖。（微博）

If發佈聲明：糖分來源於天然椰子

或因受股價下滑影響，3月4日，If椰子水在微博發佈聲明稱，其100%椰子水產品在生產過程中未添加任何外源糖，外源水及人工香精，所有糖分均來源於天然椰子本身。

聲明提到，為持續保障產品質量，公司每年都會委託具備資質的專業權威檢測機構對產品開展全面檢測。此前，公司已委託國際權威檢測機構歐陸科儀(Eurotins)對產品開展全面科學檢測，產品亦取得了泰國食品藥品監督管理局(FA)出具的成份認證證書。

if椰子水配料表上寫明100%椰子水。（淘寶App截圖）

if，正在被替代

據《中國新聞周刊》報道，近兩年，椰子水需求不斷增加，入局者眾多，市場規模也在不斷擴大。據灼識諮詢數據，2019年至2024年，大中華區椰子水飲料行業大幅擴張，市場規模從1.018億美元增長至10.933億美元，復合年增長率為60.8%，預計到2029年市場規模將達到26.518億美元。

為了爭奪市場，品牌們往往會陷入價格戰。盒馬在2025年將椰子水價格從12.9元降至9.9元，是由於新品牌不斷湧入，國內椰子水品牌數量激增，不少飲料巨頭也推出了椰子水產品，「內卷」重點放在價格上，從而帶來了競爭壓力。

一位華東地區的飲料經銷商也透露，如今餐飲業態、棋牌室、網咖等多種場所都會把椰子水作為必備的飲品之一。但在進貨時，考慮最多的不是品牌，而是價格。「很多椰子水喝起來味道都差不多，都會優先選擇價格實惠的產品。」

椰子水價格「內卷」日漸激烈，幾乎都是9.9元時代。（網絡截圖）

價格「內卷」日漸激烈，內地椰子水幾乎被打進「9.9元時代」（人民幣）。在內地，以1L裝椰子水為例，盒馬、小象超市售價9.9元（人民幣），椰藍海售價10.1元，佳果源售價10.6元，輕上售價11元，三麟售價15.8元。

if需要面對更有性價比的競爭對手，而這種競爭影響了if的業績。據if母公司IFBH 2025年財報顯示，全年營收為1.76億美元，同比增長11.9%；淨利潤約2280萬美元，同比下滑31.7%。它已經陷入增收不增利的境地，並且其營收增速也從2024年的80.7%降至11.9%。

與此同時，if椰子水的市場份額也在不斷被擠壓。據馬上贏數據，if椰子水中國內地市場份額從2024年第一季度的55.53%峰值跌至2025年第三季度的30.3%。在IFBH集團，if椰子水是支柱，其在2025年的營收貢獻佔比達到94.5%。而現在當「100%天然椰子水」的承諾受到質疑，這無疑是對其產品力的根本性打擊。

文章來源：新京報、有意思報告

