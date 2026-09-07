廣西南寧一男子跳入軌道　與到站減速高鐵列車發生碰撞　不幸身亡

今日（9月7日）上午，廣西南寧火車站台，一名男子跳入軌道自殺，不幸身亡。事故導致與男子相撞的C8668次列車停運1小時。



廣西南寧火車站發佈通告，表示9月7日上午，一名男子突然跳入軌道後與列車相撞身亡。（廣西南寧火車站微博）

據「南寧火車站」通報 ，9月7日9時35分，南寧站9號站台一名成人男性旅客突然跳入股道。正在該站台減速停靠的C8668次列車立即採取緊急制動措施，因距離較近停車不及與該旅客發生碰撞。

車站工作人員馬上啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心、119消防救援部門開展現場救援。9時50分許，120醫護人員趕到現場對該旅客進行緊急救治，10時24分，確認無生命體征。C8668次列車已於10時56分恢復開行。

據《九派新聞》報道，一位在南寧站候車的C8668乘客王先生稱，事發時他正按照地面標識在7車廂候車處等候。列車原本預計到達南寧站的時間是9點40分，在9點35分左右，他聽到現場有騷動，「車大概往前開了兩個車廂左右停了下來。」

據王先生講述，事發地在地面標識7號車和8號車中間，旁邊剛好是出站口樓梯，距離王先生五六米左右。王先生說：「車上的人當時不讓下車，大概9點50分左右，工作人員開始疏導我們去候車廳等待。我因為趕路，現場買了從南寧東站出發的最近車次。大廳廣播告訴乘客退改費用都免。」

另一位乘坐C8668的乘客表示，列車在南寧站即將到站停車的時候，他們被告知不允許下車，「等了一個小時後，大概10點30分左右讓下車了。」據其提供的車票信息，列車原本預計到達南寧站的時間為9時36分。