杭州旅客跳入軌道 列車剎車不及與其發生碰撞 傷者送醫
撰文：許祺安
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昨日（7月5日），杭州東站一名旅客在列車進站時跳入軌道，與列車相撞。事後車站職員聯繫救護車將該旅客送醫，列車恢復運行。
報道指，一名正在等待站台等候G7545號列車的旅客表示，其看到了有人跳軌，隨後聽到列車剎停的聲音。據相關部門消息，臥軌者是一名成年人，事後救護車已將人送往醫院。
鐵路杭州站通報指，7月5日16時34分許，G7545次列車駛入杭州東站即將停靠25號站台時，該站台一旅客突然跳入股道。列車立即採取緊急制動措施，因距離較近剎車不及同該旅客發生碰撞。車站工作人員第一時間聯繫120急救中心，將該旅客送醫救治。G7545次列車於17時19分恢復開行。目前，相關部門已介入調查。
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